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LUTO

Morre Guto Graça Mello, diretor musical do primeiro disco de Xuxa

Produtor estava internado no hospital no Rio de Janeiro

Agatha Victoria Reis
Por

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Guto Graça Mello
Guto Graça Mello - Foto: Reprodução| Instagram

O diretor musical Augusto César Graça Mello, conhecido como Guto Graça Mello, morreu nesta terça-feira, 5, no Rio de Janeiro, aos 78 anos, vítima de uma parada cardiorrespiratória, segundo a família.

O produtor musical, estava internado no Hospital Barra D’Or, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, após sofrer uma queda. Ele deixa viúva a atriz Sylvia Massari, duas filhas e dois enteados.

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Quem era Guto Mello?

Um dos grandes nomes da produção musical brasileira, nasceu no dia 29 de abril de 1948, filho dos atores Stella Graça Mello e Octávio Graça Mello.

O diretor abandonou a graduação de arquitetura na UFRJ, para se dedicar à música. Guto passou pela ProArte e em 1960, começou a compor. Antes de migrar para TV, viveu no exterior, onde integrou o grupo Vox Populi.

Guto Mello e relação com Xuxa

Ao longo da sua carreira, o diretor produziu mais 500 discos, entre eles nomes do MPB, como Roberto Carlos, Rita Lee e Maria Bethânia.

Entre os destaques da carreira está o álbum de estreia de Xuxa na Som Livre. Em 1986, ele chegou a relatar que a famosa “não era cantora”.

Mesmo assim, Guto mobilizou nomes grandes da música, onde reuniu no disco, Rita Lee e Roberto de Carvalho (em "Peter Pan"), Frejat e Guto Goffi ("Garoto Problema") e versões de Ronaldo Bastos para clássicos de Stevie Wonder ("Miragem Viagem").

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