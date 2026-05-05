Morre Guto Graça Mello, diretor musical do primeiro disco de Xuxa

Siga o A TARDE no Google

O diretor musical Augusto César Graça Mello, conhecido como Guto Graça Mello, morreu nesta terça-feira, 5, no Rio de Janeiro, aos 78 anos, vítima de uma parada cardiorrespiratória, segundo a família.

O produtor musical, estava internado no Hospital Barra D’Or, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, após sofrer uma queda. Ele deixa viúva a atriz Sylvia Massari, duas filhas e dois enteados.

Tudo sobre Música em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Quem era Guto Mello?

Um dos grandes nomes da produção musical brasileira, nasceu no dia 29 de abril de 1948, filho dos atores Stella Graça Mello e Octávio Graça Mello.

O diretor abandonou a graduação de arquitetura na UFRJ, para se dedicar à música. Guto passou pela ProArte e em 1960, começou a compor. Antes de migrar para TV, viveu no exterior, onde integrou o grupo Vox Populi.

Guto Mello e relação com Xuxa

Ao longo da sua carreira, o diretor produziu mais 500 discos, entre eles nomes do MPB, como Roberto Carlos, Rita Lee e Maria Bethânia.

Entre os destaques da carreira está o álbum de estreia de Xuxa na Som Livre. Em 1986, ele chegou a relatar que a famosa “não era cantora”.

Mesmo assim, Guto mobilizou nomes grandes da música, onde reuniu no disco, Rita Lee e Roberto de Carvalho (em "Peter Pan"), Frejat e Guto Goffi ("Garoto Problema") e versões de Ronaldo Bastos para clássicos de Stevie Wonder ("Miragem Viagem").