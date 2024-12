Morre Jorge Xaréu, compositor de sucessos da música baiana, aos 67 anos

Jorge Xaréu morreu nesta quinta-feira - Foto: Divulgação

O compositor Jorge Silva Sales, conhecido como Jorge Xaréu, morreu aos 67 anos, nesta quinta-feira, 12. O artista foi responsável por escrever grandes sucessos da música baiana, como 'Alô Paixão', 'Meia Hora', e 'Me Abraça e Me Beija'.

O perfil oficial do compositor no Instagram confirmou a morte e divulgou uma nota de pesar, que declarou que o corpo de Xaréu será sepultado no sábado (14), às 14h no Cemitério Quinta dos Lázaros. A causa do falecimento não foi confirmada.

Tonho Matéria lamentou o falecimento do colega de profissão. "A música do Bloco AFRO está de LUTO por Jorge Xaréu. Um compositor de tamanha grandeza que deixou seu legado para a vida inteira", escreveu.

O cantor e compositor ainda desabafou: "Músicas como Rosa Negra interpretada pelo Bloco Muzenza e Daniela Mercury no disco O Canto da Cidade; Me Abraça (em parceria com Roberto Moura), Alô Paixão, ambas interpretadas por Ivete Sangalo e demais canções gravadas por Olodum, Ilê Aiyê, Beleza Latina, gravada pelo Ara Ketu e tantos mais".