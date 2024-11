Morre Paul Di'Anno, ex-vocalista do Iron Maiden, aos 66 anos

Di'Anno ganhou notoriedade ao ser a voz do Iron Maiden entre 1978 e 1981 - Foto: Reprodução | Facebook

Morreu nesta segunda-feira, 21, o ex-vocalista da banda Iron Maiden, Paul Di'Anno, aos 66 anos. A informação foi dada pela gravadora do cantor Conquest Music ao Metro UK.

"Em nome de sua família, a Conquest Music está triste em confirmar a morte de Paul Andrews, profissionalmente conhecido como Paul Di'Anno", disse a gravadora.

O cantor morreu em sua casa em Witshire, na Inglaterra, mas a causa da morte não foi revelada. Nascido no leste de Londres, Di'Anno ganhou notoriedade ao ser a voz do Iron Maiden entre 1978 e 1981, incluindo o álbum de estreia da banda, Iron Maiden, e no Killers.

Após sua saída da banda de metal, teve carreira solo e com as bandas Di'Anno, Battlezone e Killers, além de outros projetos. Em setembro deste ano, Di"anno lançou The Book of the Beast, primeiro álbum retrospectivo. O projeto inclui gravações desde sua saída do Iron Maiden.

“Apesar de enfrentar sérios problemas de saúde nos últimos anos, que o restringiram de se apresentar em uma cadeira de rodas, Paul continuou a entreter seus fãs ao redor do mundo, realizando mais de 100 shows desde 2023.”, continuou a gravadora.

Os problemas de saúde de Di’Anno não são novidades. Em 2015 o músico teve uma sepse, o que impactou sua vida permanentemente, uma vez que ele passou a ficar mais vulnerável à doenças.

Outra questão é referente ao fato de que ele se encontrava em uma cadeira de rodas há anos. Com problemas nos joelhos, o músico tinha uma série de dificuldades relacionadas ao movimento e dores constantes.