Música e celebração: Ópera-Buffa se apresenta no Natal de Salvador

A banda Ópera-Buffa, formada por Jonga Cunha, Rafa Chaves e Rafael Jardim, promete emocionar o público na noite deste domingo, 22, com uma apresentação especial no Natal de Salvador. O show, que acontece às 20h, no Cruzeiro de São Francisco, no Terreiro de Jesus, integra a programação da festa natalina no Centro Histórico com música e celebração.

A banda já se apresentou nos dias 12 e 14 de dezembro, com sua mistura de sons e ritmos. O show desta noite marca o encerramento de sua participação no evento.

Inspirada na Ópera-Buffa do século XVIII, um gênero cômico e envolvente, a banda combina experimentação musical com tecnologia para criar um espetáculo que vai além do convencional. A performance é dinâmica e interativa, trazendo ao público uma mistura de estilos e influências, com um toque de inovação.

“É uma celebração com vários artistas cantando e tocando, e estamos felizes por levar essa energia para o Natal de Salvador, no coração do Pelourinho”, comenta Jonga Cunha, destacando a importância de encerrar o ano com essa conexão direta com o público baiano.

Além das influências musicais que mesclam ritmos baianos com estilos contemporâneos, a Ópera-Buffa se destaca pela utilização de elementos tecnológicos, como samplers e instrumentos programados, o que confere à apresentação uma sonoridade moderna e inovadora. O trio, composto por Jonga Cunha, criador do conceito e repertório, Rafa Chaves, cantor e diretor de vídeo, e Rafael Jardim, produtor, arranjador e diretor musical, é a essência dessa fusão entre tradição e inovação.

“Queremos proporcionar uma experiência musical que conecte as pessoas, celebre a alegria e crie memórias inesquecíveis”, afirma Jonga Cunha.

SERVIÇO:

ÓPERA-BUFFA NO NATAL DE SALVADOR

Data: Hoje, 22 de dezembro

Horário: 20h

Local: Cruzeiro de São Francisco, Terreiro de Jesus - Pelourinho

Entrada Gratuita