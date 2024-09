Natiruts se despede dos palcos com show histórico em Salvador

20 mil pessoas assistiram o show na Arena Fonte Nova - Foto: Divulgação | @bomfimstudios

A noite do sábado, 7, em Salvador, foi palco de uma celebração inesquecível. A banda Natiruts realizou seu último show na cidade, como parte da turnê de despedida "Leve com Você", que emocionou um público de mais de 20 mil pessoas na Arena Fonte Nova.

Conhecidos por suas mensagens de amor, paz e positividade, Natiruts encerrou quase três décadas de carreira com uma apresentação marcante, cheia de sucessos que fizeram o público cantar e vibrar do início ao fim.

Leia também:

>>> "Ó Paí, Ó 3"? Lázaro Ramos comenta possível continuação e revela projeto

>>> "Carnaval não vai existir daqui a 10 anos", opina Fábio Almeida

A banda, que nasceu em Brasília em 1996, se consolidou como uma das maiores de reggae do Brasil e da América Latina, e a escolha de Salvador para essa despedida reforça a conexão especial com os baianos.

"Leve com Você", além de ser uma homenagem à canção lançada em 2002, simboliza o encerramento de uma era para os fãs de Natiruts, que saíram do show com a certeza de que levarão consigo não só as lembranças desse momento, mas também a essência de positividade que a banda transmitiu.