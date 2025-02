Nova cena da música da Bahia tem encontro no palco do Teatro Gamboa

Ingressos variam de R$20 a R$40 - Foto: Keylane Dias

O Teatro Gamboa recebe uma programação programada esta semana, começando com o show “Miscelânea”, que aconteceu nesta quarta-feira, 12, às 19h, convidando o público para uma experiência que celebra a diversidade musical ao desfazer as fronteiras entre a música de concerto e a música popular.

Em um formato de duo, com a flauta transversal de Rafael Dias e o acordeon de Kedson Silva, a apresentação explorou novas experiências sonoras. O duo tem em seu repertório obras autorais, além de incluir arranjos de artistas como Luiz Gonzaga, Gilberto Gil, Hermeto Pascoal e Milton Nascimento. R$20/R$40.

Na quinta-feira, 13, às 19h, o palco recebe “Maravilhas de um Amor Maior”. O show que ocupa o Gamboa com a banda A Cura. No repertório, músicas autorais além de sucessos da MPB e intervenções poéticas com convidados ilustres. A Cura é formada por Ramon Argolo e Rubem Garcia — poetas, compositores e músicos com mais de 30 anos de estrada —, além de Bruno Hilário. R$20/R$40.

Sexta-feira, 14, às 19h, o grupo poético Nós Por Acaso dá início à celebração do primeiro ano do recital performático “Sonora Poesia & Outros Baratos”, uma composição cênico-musical cheia de ritmos e imagens na voz das poetatrizes Alda Valéria e Cilene Canda. O desejo do grupo é tornar a poesia falada uma potência cênica que, de forma irreverente, lírica e sedutora, desperte a sensibilidade, a reflexão e a emoção do público, conquistando novos amantes para a arte da poesia. R$20/R$40.

No sábado, 15, dois expoentes da nova cena da música da Bahia se encontram no palco do Gamboa, às 17h. Angela Velloso e Tarcísio Santos, juntos, traduzem e renovam o legado de um dos formatos mais clássicos da Música Popular Brasileira: o voz e violão. Além de suas composições autorais, o duo explora o repertório de grandes nomes da música, como Egberto Gismonti, Letieres Leite e Caetano Veloso, em uma noite que conta ainda com a participação especial da cantora Luiza Britto. R$15/R$30.

Encerrando a semana, no domingo, 16, às 17h, a banda BR-44 apresenta o show "Sinta Esse Tombo". O espetáculo convida o público a explorar o rico repertório de intérpretes e compositoras da MPB que, ao longo das décadas, deram voz ao universo feminino. Com letras transgressoras, declarações impactantes e performances marcantes, o show homenageia artistas como Lecy Brandão, Ângela Ro Ro, Simone, Gal Costa, Maria Bethânia, celebrando suas contribuições para a música e a luta pela representatividade feminina. R$20/R$40.

Os ingressos para cada apresentação estão à venda na bilheteria do teatro a partir das 15h do dia do espetáculo, ou antecipadamente no https://teatrogamboa.com.br/. Há ainda a opção de assistir aos shows de forma on-line, com transmissão na plataforma virtual do Gamboa, com venda também pelo site.