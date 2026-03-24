Novo álbum de Evylin conecta Salvador ao rap global; escute

Evylin lança seu primeiro álbum - Foto: Divulgação

Uma das revelações do rap nacional, Evylin lança seu primeiro álbum de carreira. 'Vênus em Áries' transita entre o dancehall, o trap, house, detroit, entre outros ritmos, com samples de músicas baianas que trazem a regionalidade criando uma sonoridade pop-rap contemporânea.

Ouça o àlbum de Evylin AQUI.

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Com base em Salvador e um trabalho que alcança a cobertura musical e o público nacional, Evylin vê, nesse álbum, uma conexão da capital baiana com a produção do rap ao redor do mundo.

Ela incorpora, em sua música e performances, a riqueza cultural e musical de sua terra natal, destacando-se como um ícone do pop rap e do hip-hop, enquanto levanta as bandeiras da representatividade LGBTQIA+ e negra.



Em seis anos de carreira, participou do AFROPUNK BAHIA em 2021 e em 2024 — este último como participação no show das Irmãs de Pau —, além de se apresentar no Carnaval de Salvador.

Com 10 faixas e seis participações especiais, o álbum, produzido por Raonir Braz, mergulha em duas vertentes conceituais: Mitologia Grega e Astrologia.

“É um manifesto de intensidade, desejo e protagonismo.A figura de Vênus encontra o fogo de Áries para construir uma dramaturgia que atravessa música, performance e estética. É sobre prazer, conquista, desejo e poder, sobre como o amor e a paixão chegam até as pessoas, queimando antes de tocar”, antecipa a artista, que divide a direção criativa com Gil Alves.

Visualmente, Evylin recria a sua versão de Eros, o Deus do amor, fruto da traição de Afrodite com Ares e esse é o conceito que inspira a capa e a identidade visual. A já lançada 'Olhos de Peixe' abre os caminhos do disco, revelando uma artista sensorial e magnética. “Ao longo de ‘Vênus em Áries’, ela alterna vulnerabilidade e domínio, romantismo e provocação, espiritualidade e pista de dança”, resume Gil.

Entre os destaques, estão as colaborações com Majur em 'On Point', Carlos do Complexo e Dione em 'Perfect 10’s', Bruno Kroz em 'Negro Freaky', e Urias em 'Malandrinhas' .

Com uma carreira marcada pela participação em festivais como AFROPUNK Brasil e considerada uma das 10 revelações do Rap nacional pela Revista Elle, Evylin consolida sua estreia com um trabalho que mistura conceito, estética e sonoridade contemporânea.