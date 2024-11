Novo DVD da Timbalada pode contar com participação internacional

Gravação deve contar com uma participação internacional - Foto: Lincoln Oriaj | Ag. A Tarde

Além dos preparativos para o aniversário de 33 anos, a Timbalada também tem em seu planejamento para o ano que vem a gravação de um DVD. A informação foi confirmada por Denny Denan, vocalista do grupo, ao Portal A TARDE, durante o Villa Garden, neste domingo, 20, em Salvador.

Leia também:

>> Réveillon 2025: festas variam de R$ 40 a R$ 4 mil

>> Fora do Parangolé, Tony Salles tem shows confirmados no Carnaval

>> Réveillon Guarajuba confirma Tomate como nova atração

Ele não cravou a data, mas disse que vai acontecer em janeiro de 2025. “A única coisa que está certa é o local: Candyall Guetho Square”, revelou. Na oportunidade, o artista disse que a banda está com um “preparativo maravilhoso para esse verão”. Os ensaios da Timbalada vão começar em 1º de novembro.

Denny falou também que a gravação deve contar com uma participação internacional. “São 6 ensaios, junto com a ressaca. O terceiro ou quarto ensaio vai ter esse acontecimento inédito, pois nunca gravamos DVD na quadra da Timbalada. A gente está muito feliz. Vai ter participações maravilhosas, talvez uma internacional, que eu também não posso falar porque ainda não conversei com ele, mas vai ser muito legal”, disse.

Carnaval 2025

Além disso, na ocasião, o cantor confirmou que a Timbalada não vai ter bloco no Carnaval de 2025. “Talvez em 2026 a gente volte a falar sobre o bloco da Timbalada, que é um acontecimento. Mas isso é certo: em 2025 não vai ter bloco da Timbalada”, completou.

Para celebrar os 40 anos da Axé Music e os 33 anos da Timbalada, o grupo está preparando um repertório especial para a folia do próximo ano. “Não pode faltar os hits e as músicas novas também. Então se prepare que o Carnaval vai ser lindo demais”, complementou o também vocalista Buja Ferreira.