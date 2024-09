Oasis voltou! Irmãos Gallagher anunciam turnê para 2025

A banda Oasis eternizou hits como “Wonderwall”, “Don’t Look Back in Anger” e “Champagne Supernova” - Foto: Divulgação

Os irmãos Liam Gallagher e Noel Gallagher confirmaram os boatos que circulavam na imprensa britânica e anunciaram nesta terça-feira, 27, a volta do Oasis depois de 15 anos. Uma nova turnê está marcada para 2025, com 15 datas entre julho e agosto e shows no Reino Unido.

A turnê foi intitulada Oasis Live 25 e os primeiros shows anunciados serão na Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda (por enquanto único país fora do Reino Unido).

Em uma declaração oficial que circulou junto com o anúncio da turnê, os irmãos Gallagher disseram [via Deadline]: "As armas estão silenciosas. As estrelas se alinharam. A grande espera acabou. Venha ver. Não vamos televisionar".

A banda Oasis eternizou hits como “Wonderwall”, “Don’t Look Back in Anger” e “Champagne Supernova”.

Vai ter no show no Brasil?

Por ora, os shows marcados pela banda Oasis irão se encontrar nestes países, mas existem planos de que a turnê seja expandida para outros continentes.

Segundo comunicado à imprensa (via NME), a turnê tem "planos em andamento para ir para outros continentes fora da Europa no final de 2025."

No entanto, até o momento, nada foi confirmado para Brasil ou outro país da América do Sul.