Osba interpreta Beethoven e Schumann gratuitamente neste domingo

Orquestra Sinfônica da Bahia - Foto: Divulgação

Neste domingo, 20 de outubro, a Orquestra Sinfônica da Bahia retorna à Igreja de São Francisco, no Pelourinho, para apresentar uma nova edição da Série Manuel Inácio da Costa, projeto em que a OSBA percorre igrejas de Salvador. O concerto começa às 17h e a entrada é gratuita, sujeita à lotação do espaço.

Sob a regência do maestro convidado Guilherme Mannis, diretor artístico da Orquestra Sinfônica de Sergipe, a apresentação terá o solo de violino de Francisco Roa, spalla da OSBA (violinista líder da Orquestra e referência dos músicos para o maestro).

O programa destaca duas importantes obras do repertório sinfônico: o “Concerto para Violino em Ré Maior, Op.61”, do compositor alemão Ludwig van Beethoven (1770-1827), obra considerada pelo maestro Guilherme Mannis como um dos concertos românticos mais densos e emblemáticos, e que contará com o solo de violino de Francisco Roa; além da “Sinfonia Nº 3 em Mi Bemol Maior, Op.97 ‘Renana’”, composta pelo também alemão Robert Schumann (1810-1856) e que, segundo o maestro, é uma das peças mais ideais para a performance orquestral em igrejas.

O solene quarto movimento desta sinfonia de Schumann foi escrito como uma ilustração musical de uma cerimônia na belíssima catedral gótica da cidade de Colônia, na Alemanha. Teremos aí um belo diálogo entre obras musicais e arquitetônicas de grande imponência e deslumbramento Guilherme Mannis

Com esta união, a OSBA espera proporcionar ao público uma experiência musical única, que une a grandiosidade das obras de Beethoven e Schumann ao ambiente histórico e deslumbrante da Igreja de São Francisco.