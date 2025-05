Palco A Tarde FM comemora os 65 anos de Bono Vox

O famoso ganhará uma programação especial - Foto: Foto: Reprodução | Youtube

Neste sábado, 10, o irlandês Paul David Hewson, mais conhecido como Bono Vox, completa 65 anos. Para celebrar a data, o Palco A Tarde FM vai homenagear este que é um dos principais nomes do Rock mundial com um especial dedicado à banda liderada por ele há quase 50 anos.

A partir das 17h, o U2 vai dominar as ondas da rádio com sucessos que marcaram gerações e tornaram o grupo conhecido nos quatro cantos do planeta. Músicas como "One", "With or Witout You" e "Beatiiful Day" não vão faltar nessa celebração. O Palco pode ser ouvido em 103,9 FM, pelo aplicativo ou no site atardefm.com.br.

Conhecido por sua carreira na banda U2, Bono Vox recebeu esse nome de seu amigo Gavin Friday. O apelido é uma alteração da expressão Bonavox, que significa "boa voz". Inicialmente, o artista não gostou do nome, mas passou a adotá-lo após entender seu significado e o elogio.

Vox é casado com Alison Stewart, que conheceu quando tinha apenas 15 anos, e ela 14. Os dois se casaram em 1982, com Adam Clayton de padrinho, e estão juntos há cerca de 43 anos. Eles são pais de quatro filhos: Jordan, Eve, Elijah e John.