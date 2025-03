Paralamas e Maneva se encontram no 'Conversa Brasileira' neste domingo

Os Paralamas do Sucesso são um dos convidados para o programa 'Conversa Brasileira' - Foto: Divulgação

Neste domingo, 23, a rádio A TARDE FM vai promover um encontro entre duas forças do cenário musical brasileiro. A partir das 21h, os Paralamas do Sucesso e Maneva serão os convidados do 'Conversa Brasileira', programa comandado por Antônio Pitta. Durante o bate-papo descontraído, o público poderá descobrir curiosidades e histórias sobre as trajetórias dessas duas bandas, que, apesar das diferenças de tempo de carreira, compartilham influências e parcerias.

Os Paralamas do Sucesso, com quase 50 anos de história, se consolidaram como uma das principais bandas do rock brasileiro. Formada em 1982 no Rio de Janeiro, a banda – composta por Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone – se destacou com a mistura de rock, reggae, ska e MPB. Seu primeiro grande sucesso foi o álbum 'Cinema Mudo' (1983), e, ao longo da carreira, lançaram discos marcantes como 'O Passo do Lui' (1984), 'Big Bang' (1989) e 'Severino' (1994), com músicas como 'Alagados', 'Meu Erro' e 'Lanterna dos Afogados' ganhando destaque.



Por outro lado, o Maneva, formado em 2005 em São Paulo, também possui uma sonoridade eclética, com influências do reggae, rock e pop. A banda, composta por Tales de Polli, Felipe Sousa, Fernando Gato, Diego Andrade e Fabinho Araújo, se destacou por suas letras que abordam amor e questões sociais. Em 2025, o grupo paulista comemorará 20 anos de estrada, consolidando-se como um nome de referência na música brasileira.

O programa poderá ser acompanhado pelo dial 103,9 FM, pelo site atardefm.com.br e pelo aplicativo da rádio.