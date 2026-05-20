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MÚSICA

Pepeu Gomes desabafa após polêmica: "Comentários maldosos"

Famoso se pronunciou nas suas redes sociais

Agatha Victoria Reis
Por
Pepeu Gomes
Pepeu Gomes

O cantor e compositor Pepeu Gomes se pronunciou sobre as polêmicas relacionadas à internação na Casa de Saúde São José, na Zona Sul do Rio de Janeiro, em suas redes sociais nesta quarta-feira, 20.

De acordo com o portal Leo Dias, o comportamento do famoso na clínica estaria causando incômodo entre os profissionais.

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O ex-marido de Baby do Brasil, está internado no local para um procedimento na coluna por conta de uma estenose de canal e fortes dores.

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Em desabafo, o músico afirma que teve a privacidade violada. De acordo com ele, informações teriam sido vendidas para um jornalista e divulgadas de forma distorcida.

“Infelizmente, tive minha privacidade violada aqui no hospital. Alguém vendeu informações para um jornalista, com dados distorcidos, gerando comentários maldosos justo no momento em que mais preciso de paz e orações”, disse.

“Não divulguem notícias não verificadas. Sou um artista guerreiro, mas também um ser humano que precisa de cuidado, não de ataques”, afirmou o artista.

Veja:

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Um post compartilhado por Pepeu Gomes (@pepeugomesoficial)

O que aconteceu?

Internado na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, o cantor teria solicitado itens fora do padrão da instituição, como cafés e refeições diferenciadas.

De acordo com portal Leo Dias, pessoas ligadas ao hospital afirmam que o músico está causando desconforto entre os profissionais da equipe.

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Tags

entretenimento música

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