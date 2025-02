"Prédio de Ivete": veja detalhes luxuosos de condomínio em Salvador

Ivete Sangalo mora em condomínio de luxo - Foto: Divulgação | Globo

Um influenciador surpreendeu seus seguidores do TikTok ao compartilhar detalhes luxuosos do condomínio em que Ivete Sangalo vive em Salvador. Uma das residências da famosa está localizada na Mansão Morada dos Cardeais, no bairro do Corredor da Vitória, e chama a atenção de todos que passam pela sua frente.

O maior detalhe do "prédio de Ivete", como ele é conhecido por muita gente, é a vista impressionante da Baía de Todos os Santos. O influencer Bruno Dantas explicou que foi para o local para aproveitar a piscina no local em que vive uma amiga: "Sabe onde ela mora? No prédio da Ivete Sangalo".

O usuário do TikTok exibiu na gravação a área gourmet na frente da piscina e um plano inclinado exclusivo para um píer. O local ainda conta com um bar, piscina de borda infinita e uma garagem para jetski e pranchas.

Animando os seus seguidores da sua página, ele também mostrou um anexo onde fica o spa, sala de massagem, academia e um salão de festas.

Além do apartamento neste condomínio do Corredor da Vitória, Ivete também possui uma mansão na região da Praia do Forte.

Confira o vídeo: