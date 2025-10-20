Primeiro reality show de arrocha do Brasil é gravado na Bahia

O programa promete agitar o estado - Foto: Ilustrativa | Divulgação

A Bahia será palco do primeiro reality show de arrocha do Brasil. O programa, selecionou 12 artistas, dentre os mais de 250 inscritos, que lutarão para provar quem deve ser escolhido como a grande voz do gênero musical que embala o coração dos apaixonados de todo o país.

As gravações acontecerão nos dias 3, 4 e 5 de novembro, em uma luxuosa mansão em Guarajuba, no litoral norte do estado. A apresentação ficará por conta do jornalista Fábio Silva do BaianidadeTV.

Produção do programa | Foto: Divulgação

Ao longo do reality, os competidores participarão de duelos musicais e provas temáticas. Os três finalistas serão premiados com: gravação do audiovisual e CD com 10 faixas, o EP de cinco faixas e o gravação de 1 música, respectivamente.

O programa ainda contará com a participação de grandes artistas do gênero musical, como o cantor Silfarley e Lucas Kart Love, além do empresário e produtor Everaldo Júnior da Poca Empreendimentos, Val Mesquita e outros nomes, que ainda não foram revelados.