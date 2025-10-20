Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VEM AÍ!

Primeiro reality show de arrocha do Brasil é gravado na Bahia

O programa reunirá grandes nomes do gênero musical

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

20/10/2025 - 21:53 h
O programa promete agitar o estado
O programa promete agitar o estado -

A Bahia será palco do primeiro reality show de arrocha do Brasil. O programa, selecionou 12 artistas, dentre os mais de 250 inscritos, que lutarão para provar quem deve ser escolhido como a grande voz do gênero musical que embala o coração dos apaixonados de todo o país.

As gravações acontecerão nos dias 3, 4 e 5 de novembro, em uma luxuosa mansão em Guarajuba, no litoral norte do estado. A apresentação ficará por conta do jornalista Fábio Silva do BaianidadeTV.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Produção do programa
Produção do programa | Foto: Divulgação

Ao longo do reality, os competidores participarão de duelos musicais e provas temáticas. Os três finalistas serão premiados com: gravação do audiovisual e CD com 10 faixas, o EP de cinco faixas e o gravação de 1 música, respectivamente.

Leia Também:

Após 45 anos, assassino de John Lennon confessa motivo real do crime
Patrulha do Samba lança novo clipe com participação de Naldo Benny
Ex-The Voice é morta e tem órgãos arrancados após cair em golpe

O programa ainda contará com a participação de grandes artistas do gênero musical, como o cantor Silfarley e Lucas Kart Love, além do empresário e produtor Everaldo Júnior da Poca Empreendimentos, Val Mesquita e outros nomes, que ainda não foram revelados.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

arrocha Reality Show reality show de arrocha

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O programa promete agitar o estado
Play

Integrante dos Filhos de Jorge pede namorada em casamento durante show

O programa promete agitar o estado
Play

Baiana, filha de Jimmy Cliff e estrela em Hollywood: a vida de Nabiyah Be

O programa promete agitar o estado
Play

Sandra Sá faz discurso emocionante na Arena A TARDE: “Não precisa batalhar"

O programa promete agitar o estado
Play

Marcelo Sangalo anuncia novo trabalho artístico e Ivete reage

x