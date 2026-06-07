R$ 10 bilhões: Taylor Swift se torna a musicista mais rica da história

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Aos 36 anos, a cantora Taylor Swift foi apontada pela revista Forbes como a musicista feminina mais rica de todos os tempos, com uma fortuna estimada em US$ 2 bilhões (mais de R$ 10 bilhões).

O crescimento patrimonial da cantora está diretamente ligado ao fenômeno da turnê The Eras Tour, que aconteceu entre 2023 e 2024. O valor da fortuna foi divulgado na edição de 2026 da lista Iconoclast 50.

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Taylor percorreu diversos países durante 16 meses e arrecadou aproximadamente US$ 2,2 bilhões, o equivalente a cerca de R$ 11,3 bilhões. Foi a turnê mais lucrativa da história da indústria musical.

Entre os projetos recentes que reforçaram sua posição estão os álbuns ‘The Tortured Poets Department’ e ‘The Life of a Showgirl’.

Além disso, a publicação destaca que os relançamentos de trabalhos antigos contribuíram para aumentar receitas com streaming, vendas e direitos autorais.

A estratégia de regravação de seus primeiros discos também é apontada como um dos movimentos mais bem-sucedidos do mercado fonográfico recente.

A liderança da artista no ranking financeiro reforça o movimento mais amplo adotado pela Forbes de incluir cada vez mais nomes do entretenimento em suas listas de influência econômica.

Ao lado de Swift, a edição de 2026 da Iconoclast 50 reúne personalidades como Beyoncé, Bad Bunny e The Weeknd.