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FORTUNA

R$ 10 bilhões: Taylor Swift se torna a musicista mais rica da história

Crescimento patrimonial da cantora está diretamente ligado ao fenômeno da turnê The Eras Tour

Edvaldo Sales
Por
Crescimento patrimonial da cantora está diretamente ligado ao fenômeno da turnê The Eras Tour
Crescimento patrimonial da cantora está diretamente ligado ao fenômeno da turnê The Eras Tour - Foto: Divulgação

Aos 36 anos, a cantora Taylor Swift foi apontada pela revista Forbes como a musicista feminina mais rica de todos os tempos, com uma fortuna estimada em US$ 2 bilhões (mais de R$ 10 bilhões).

O crescimento patrimonial da cantora está diretamente ligado ao fenômeno da turnê The Eras Tour, que aconteceu entre 2023 e 2024. O valor da fortuna foi divulgado na edição de 2026 da lista Iconoclast 50.

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Taylor percorreu diversos países durante 16 meses e arrecadou aproximadamente US$ 2,2 bilhões, o equivalente a cerca de R$ 11,3 bilhões. Foi a turnê mais lucrativa da história da indústria musical.

Entre os projetos recentes que reforçaram sua posição estão os álbuns ‘The Tortured Poets Department’ e ‘The Life of a Showgirl’.

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Além disso, a publicação destaca que os relançamentos de trabalhos antigos contribuíram para aumentar receitas com streaming, vendas e direitos autorais.

A estratégia de regravação de seus primeiros discos também é apontada como um dos movimentos mais bem-sucedidos do mercado fonográfico recente.

A liderança da artista no ranking financeiro reforça o movimento mais amplo adotado pela Forbes de incluir cada vez mais nomes do entretenimento em suas listas de influência econômica.

Ao lado de Swift, a edição de 2026 da Iconoclast 50 reúne personalidades como Beyoncé, Bad Bunny e The Weeknd.

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música Taylor Swifit

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