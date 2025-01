Rachel Reis anuncia segunda edição do 'Canto da Sereiona' em Salvador

O evento será realizado em um ambiente à beira-mar - Foto: Divulgação

Após a rápida venda de ingressos da primeira edição do projeto 'Canto da Sereiona', realizada no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM), Rachel Reis anunciou uma nova apresentação. O próximo evento acontecerá em 1º de fevereiro, no mesmo local, com início às 17h30.

A programação contará com a performance do DJ Kevin David às 18h e o show de Rachel Reis às 19h. O evento será realizado em um ambiente à beira-mar, aproveitando o clima pré-Iemanjá, com foco na conexão entre música e cultura baiana.

Rachel Reis, indicada ao Grammy Latino, mistura ritmos como arrocha, pagode baiano e música eletrônica em seu repertório. Canções como 'Maresia', da trilha sonora da novela 'Fuzuê' da Rede Globo, e 'Caju', presente na série 'Cangaço Novo', estão entre os sucessos da artista.

No 'Canto da Sereiona', a cantora apresentará versões diferenciadas de suas músicas, acompanhada por convidados.

Os ingressos para a segunda edição já estão disponíveis no Sympla, com valores promocionais no primeiro lote.