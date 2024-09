Rapper baiano R4 lança novo single: "Mistura de Londres com a Bahia"

R4 - Foto: Cibele Oliveira | Divulgação

O rapper baiano R4 voltou aos holofotes com o lançamento de sua nova música, 'Nike Albino'. A faixa, disponível em todas as plataformas de streaming, também ganhou um videoclipe, que pode ser conferido no canal oficial do artista no YouTube.

O videoclipe - filmado em uma noite em Florianópolis, apresenta uma estética européia e captura o estilo de vida das pessoas que frequentam os bailes, com uma ênfase especial nos icônicos tênis brancos da Nike, o Air Force One.

O artista se inspirou no UK Drill, gênero musical vindo de Londres. “Durante grande parte da minha carreira, minhas letras refletiam as experiências que vivi em Salvador. Atualmente, estou em uma nova fase, onde combino essa nova estética com influências do UK Drill, misturando-a com nossa originalidade brasileira", explicou R4.

Embora eu continue falando sobre minhas vivências, também estou explorando novos temas. Nike Albino será um hino para quem curte os bailes R4

Confira o clipe: