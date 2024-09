Xanddy lança novo projeto focado no samba de roda

Xanddy revelou que está sendo importante para ele poder reviver e revisitar suas origens - Foto: Divulgação

O cantor Xanddy Harmonia lançou o projeto ‘Xanddy Samba de Roda’, com a iniciativa de celebrar suas origens. O projeto, que estava nos planos do cantor há 15 anos, vai homenagear o samba de roda, estilo musical que encanta Xanddy desde criança.

“O samba de roda é verdadeiramente onde tudo começou. Eu arrisco dizer que foi nele que a música despertou mim. Eu lembro que era criança, com 8 anos, e tinha um samba acontecendo, samba de roda ou samba duro, na Ladeira do Canto da Cruz, na Soledade – local onde eu nasci, e aquilo fazia meus olhos brilharem e o coração acelerar”, disse o cantor sobre a sua relação com o gênero musical.

Xanddy revelou que está sendo importante para ele poder reviver e revisitar suas origens. “Ir lá no início e poder hoje, realizar esse projeto tão sonhado e que eu já sonhava há anos em poder fazer. Agora chegou a hora de cantar o que o coração tá mandando fazer.”, disse Xanddy.

A primeira edição do projeto acontecerá no dia 22 de setembro, na Casa Pia, a partir das 16h e os ingressos podem ser comprados através da Ticket Maker.

Após a estreia em solo baiano, ‘Onde Tudo Começou’ deve sair em turnê, passando pelas principais capitais do Brasil, contando sob a ótica de Xanddy, como o ritmo baiano faz parte da história dele e da música popular.