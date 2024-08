Rihanna desfila seminua em evento de Carnaval

DIVA DO POP

Rihanna no carnaval de Barbados - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A cantora Rihanna, 35, chamou a atenção após ser fotografada com traje festivo de padrarias douradas e plumas rosa, amarelo e vermelho. Mas o Carnaval começou mais cedo? Calma! A festa aconteceu em Barbados, país de nascimento da artista, localizado no Caribe Oriental.

Leia mais

>>> Rihanna confirma produção de novo álbum "R9"

>>> Justin Bieber e o show de R$55 milhões para magnata indiano

Um ano depois de dar luz ao seu segundo filho, Rihanna desfilou no "Crop Over", tradicional evento que celebra a colheita da cana-de-açúcar. A artista contou com escolta de policiais armados. Confira: