Rio Vermelho recebe 'Punk Acústico' nas quintas-feiras de fevereiro

O artista Márcio Mello faz um novo show intitulado “Punk Acústico”, que estreia na próxima quinta-feira, 6, no Chopp Shop Artesanais, no bairro do Rio Vermelho. Com 27 anos de carreira, o artista apresenta um espetáculo mais intimista, com destaque para o violão, instrumento com o qual tem uma forte ligação. O show terá curta temporada, com apresentações às quintas-feiras de fevereiro, dias 6, 13 e 20, e os ingressos estão à venda no Sympla (solitariopunk.linkbio.co).

Mello vai revisitar grandes sucessos autorais em arranjos novos e cuidadosamente trabalhados. Acompanhado por Adriano Paternostro, no baixolão acústico, e Ivã Barreto, na percuteria, o Solitário Punk oferece ao público uma experiência sonora surpreendente, unindo a energia do rock à delicadeza dos instrumentos acústicos.

“O Punk Acústico foi pensado na possibilidade de voltar ao meu ventre artístico, ao começo de todas as vias que me levaram ao mundo das artes, às canções na sua mais pura essência, trazendo um som mais amadeirado, como é o som dos instrumentos numa noite sem energia elétrica. O show é 100% autoral e traz uma canção nova”, destaca Márcio Mello.

Rock e Outras Coisas

Fazendo rock na Bahia há quase 30 anos, Márcio Mello é um artista reconhecido nacionalmente, além de compositor de hits gravados por nomes como Cássia Eller, Daniela Mercury, Vânia Abreu, Blitz, Charlie Brown Jr., entre outros. Irreverente, autêntico e eclético, tem 18 álbuns lançados e, em seus diversos trabalhos, já experimentou pop, punk, rock, bossa e MPB. O ecletismo musical sempre se refletiu também no seu conceito estético, quase sempre camaleônico. Entre seus últimos lançamentos estão os singles “Bandeira Flor”, “Capital” e “Açúcar”, de 2023, e o EP “Atravessando o Pôr do Sol”, de 2022.