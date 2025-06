Rock e metal podem voltar com força no Lollapalooza 2026; veja rumores

Possível retorno de bandas consagradas empolga principalmente o público mais nostálgico - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Os rumores sobre o line-up do Lollapalooza Brasil 2026 começaram a ganhar força logo após o encerramento da edição de 2025 e as expectativas para o próximo festival estão altíssimas. No X, antigo Twitter, a pagina peruana Zero Live, especializada em antecipar atrações internacionais na América Latina, antecipou que o festival pode contar com um elenco de grandes nomes do rock e do pop global. Entre os nomes especulados estão os lendários Pearl Jam, Alice in Chains, Korn e Deftones, além de estrelas do pop como Sabrina Carpenter, The Neighbourhood, Chappell Roan, Gracie Abrams e o fenômeno do K-pop TWICE.

Rock de peso pode marcar retorno triunfal ao festival

Caso os rumores se confirmem, o Lollapalooza 2026 promete resgatar o protagonismo do rock alternativo e do nu metal, que andava ofuscado nas últimas edições. O possível retorno de bandas consagradas como Pearl Jam, Korn, Alice in Chains e Deftones empolga principalmente o público mais nostálgico, que sente falta de grandes nomes do gênero no festival.

Festival já está em produção desde o início do ano

Durante coletiva de imprensa realizada antes da edição de 2025, a organização do Lolla revelou que os preparativos para 2026 já estavam em andamento desde janeiro. Na ocasião, os responsáveis pelo evento confirmaram que dois headliners de grande impacto já estavam contratados, o que reforça a credibilidade das informações divulgadas recentemente.

Apesar de nenhuma confirmação oficial até o momento, a lista de atrações antecipada pelo Zero Live já movimenta as redes sociais e reacende o entusiasmo do público para a próxima edição.

Fãs aguardam line-up oficial do Lollapalooza 2026

Com a última edição ainda fresca na memória do público, a expectativa agora se volta para o anúncio oficial do line-up do Lollapalooza Brasil 2026. Se os rumores se confirmarem, o festival tem tudo para entregar uma das programações mais equilibradas dos últimos anos, misturando o peso do rock com a força do pop.