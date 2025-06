Caetano e Bethânia são atrações do Palco A Tarde FM

Caetano Veloso e Maria Bethânia - Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

Depois de rodarem o país com a turnê Caetano & Bethânia, lotando estádios e casas de show, os filhos ilustres de Dona Canô, Caetano Veloso e Maria Bethânia, vão estar no Palco A Tarde FM no próximo sábado, 31.

Um dos assuntos abordados vai ser o álbum lançado nesta semana com o setlist escolhido para as apresentações épicas que encantaram multidões. Sucessos como ‘Alegria, Alegria’, ‘Negue’, ‘Milagres do Povo’, ‘Brincar de Viver’ e ‘Reconvexo’ vão fazer parte desse especial.

O programa começa às 17h e pode ser ouvido em 103,9 FM, pelo aplicativo da A Tarde FM ou pelo site.

Caetano & Bethânia se despedem de turnê com declaração à Bahia

O show realizado na Arena Fonte Nova, em Salvador, em fevereiro deste ano, foi o último da turnê dos irmãos na capital baiana, no estado da sua terra natal. A data, na verdade, foi um extra, já que a primeira apresentação, em novembro, teve os ingressos esgotados.

O repertório, mesmo da primeira apresentação em Salvador, costurava décadas de história através de hits como "Alegria, Alegria", "Tropicália", ”Leãozinho", "Reconvexo" e "O Quereres". Não faltaram os solos de “Sozinho” e “Você é Linda”, de Caetano, além de “As canções que você fez pra mim” e “A Menina de Oyá”, de Bethânia.

E a esperada música surpresa? Em uma declaração de amor à baianidade, deu Dorival Caymmi de novo. Se no primeiro show a escolhida foi “Você Já Foi à Bahia?”, neste segundo, a dupla se voltou para a capital baiana com “São Salvador”. “Minha Bahia, minha Salvador, te amamos”, confessaram os artistas.

Legado eterno

Caetano e Bethânia. De um lado, a afinação divertida, mas também serena. Do outro, a potência vocal e os gestos firmes. Dos dois, interpretações quase que teatrais. Mas não só isso, os irmãos protagonizaram momentos de pura conexão, contemplando um ao outro com olhares que traduzem décadas de cumplicidade artística.

Quando os últimos versos de “Odara” ecoaram pelo espaço, o público já sabia: era o fim, mas também o começo. Caetano e Bethânia saíram de cena como chegaram — de mãos dadas, olhando para frente, como quem diz que a música nunca se cala, apenas se transforma.

E assim, enquanto os refletores se apagavam, para o público em Salvador ficava a certeza de que, mesmo após o último ato juntoa, Caetano e Bethânia continuarão cantando como dupla em cada fone de ouvido, em cada saudade, em cada novo começo. Porque certas parcerias não dizem adeus. Apenas viram eternidade.