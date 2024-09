Rock in Rio: Avenged Sevenfold é vaiada por atitude com Corinthians

Cantor da Avenged Sevenfold foi vaiado após atitude

O cantor da Avenged Sevenfold foi alvo de críticas por parte do público presente no Rock in Rio, neste domingo, 15. O vocalista da banda acabou vaiado pelo público presente após exibir uma bandeira do Corinthians.

A decisão de M. Shadows ocorreu quando a bandeira foi arremessada ao palco. No momento, o cantor da banda de heavy metal conversava com o público presente no Rock in Rio.

Depois das vaias, o vocalista da Avenged Sevenfold brincou com o público: “Tira isso daqui". O cantor, então, ergueu uma bandeira com as cores do Brasil estampada. A bandeira ainda tinha o emblema da banda de heavy metal.

O grupo entrou no palco do evento durante a madrugada e levou sucessos como So Far Away. O dia ainda teve atrações de rock como Deep Purple, Journey e Evanescence.