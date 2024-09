Cantor gasta mais de R$ 100 mil com mulheres em casa noturna

Centaurus, no Bairro da Lagoa, na Zona Sul - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O rapper Travis Scott aproveitou ao máximo a sua estadia no Brasil. Ele foi a atração principal do primeiro dia de Rock in Rio, na sexta-feira, 13, mas chegou antecipadamente para curtir a noite carioca.

Segundo o portal LeoDias, o artista frequentou uma casa de entretenimento adulto logo nas primeiras horas no Brasil. Ele esteve na Centaurus, no Bairro da Lagoa, na Zona Sul, e gastou 30 mil dólares na casa, valor que na cotação atual equivale a quase R$ 170 mil.

O astro internacional levou 20 mulheres para a suíte mais luxuosa do estabelecimento. Já nesta sexta, antes de se apresentar no festival, o músico ainda realizou uma festa particular em um quarto de hotel na Zona Sul com a participação do rapper Orochi.

Ainda de acordo com o portal, artistas teriam levado 40 mulheres. A festa pode ter sido um dos motivos do atraso de mais de 40 minutos do show.