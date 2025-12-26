Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TRANSPORTE PÚBLICO

Saiba como será o esquema de transporte para o show de Roberto Carlos em Salvador

O show, "Eu ofereço flores", acontece na Arena Canto da Cidade, no bairro da Boca do Rio

Carla Melo

Por Carla Melo

26/12/2025 - 8:59 h | Atualizada em 26/12/2025 - 10:45
Roberto Carlos faz show para mais de 50 mil pessoas
Roberto Carlos faz show para mais de 50 mil pessoas -

A capital baiana se prepara para receber nesta sexta-feira, 26, o Rei Roberto Carlos, em uma noite que promete ser inesquecível. O show, "Eu ofereço flores", acontece na Arena Canto da Cidade, no bairro da Boca do Rio, às 21h, e deve reunir mais de 50 mil pessoas.

Quem marcar presença, deve estar por dentro da programação do show e também em como chegar no local. A Arena Canto da Cidade está localizada na Avenida Octávio Mangabeira, na Boca do Rio, com acesso facilitado por carro de aplicativo e transporte público.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

O erro que você não pode cometer no show de Roberto Carlos em Salvador
Ambulantes terão transporte e refeição gratuitas durante evento em Salvador
Entenda por que Roberto Carlos mudou letra no especial de Natal

Para eventos na região, a partir do dia 25, o prefeito Bruno Reis anunciou a criação de dois novos pontos na avenida, com mais três linhas especiais de ônibus:

Confira as três linhas especiais de ônibus

  • 2026 – Terminal Acesso Norte x Festival Virada Salvador
  • 2026-01 – Estação Pirajá x Festival Virada Salvador
  • 2026-02 – Terminal Pituaçu x Festival Virada Salvador

Além disso, os horários das linhas que já atendem a região serão estendidos. Entre elas:

  • 1001 – Aeroporto x Praça da Sé
  • 1007 – Jardim das Margaridas/Terminal Aeroporto x Lapa
  • 1034 – Parque São Cristóvão x Barroquinha
  • 1134 – Cabula 6 x Pituba
  • 1247-02 – Conjunto Arvoredo/Tancredo Neves x Patamares
  • 1637 – Mirante de Periperi x Imbuí/Boca do Rio

Também haverá transporte gratuito para ambulantes credenciados na SEMOP, durante o período de eventos, entre 26 e 31 de dezembro.

Estacionamento: há opções de estacionamento pago (Zona Azul) nas proximidades, como nos bolsões do Jardim de Alah II e na Avenida Simon Bolívar.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Arena Canto da Cidade boca do rio eventos em Salvador roberto carlos show transporte público

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Roberto Carlos faz show para mais de 50 mil pessoas
Play

Vídeo: Ivete surge emocionada ao cantar música romântica após separação

Roberto Carlos faz show para mais de 50 mil pessoas
Play

Escandurras leva o samba às ruas de Salvador em novo audiovisual

Roberto Carlos faz show para mais de 50 mil pessoas
Play

"Respeita": Ivete chega a show em Salvador com camisa do Vitória

Roberto Carlos faz show para mais de 50 mil pessoas
Play

Gilberto Gil se emociona com homenagem de Geraldo Azevedo; vídeo

x