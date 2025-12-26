TRANSPORTE PÚBLICO
Saiba como será o esquema de transporte para o show de Roberto Carlos em Salvador
O show, "Eu ofereço flores", acontece na Arena Canto da Cidade, no bairro da Boca do Rio
Por Carla Melo
A capital baiana se prepara para receber nesta sexta-feira, 26, o Rei Roberto Carlos, em uma noite que promete ser inesquecível. O show, "Eu ofereço flores", acontece na Arena Canto da Cidade, no bairro da Boca do Rio, às 21h, e deve reunir mais de 50 mil pessoas.
Quem marcar presença, deve estar por dentro da programação do show e também em como chegar no local. A Arena Canto da Cidade está localizada na Avenida Octávio Mangabeira, na Boca do Rio, com acesso facilitado por carro de aplicativo e transporte público.
Para eventos na região, a partir do dia 25, o prefeito Bruno Reis anunciou a criação de dois novos pontos na avenida, com mais três linhas especiais de ônibus:
Confira as três linhas especiais de ônibus
- 2026 – Terminal Acesso Norte x Festival Virada Salvador
- 2026-01 – Estação Pirajá x Festival Virada Salvador
- 2026-02 – Terminal Pituaçu x Festival Virada Salvador
Além disso, os horários das linhas que já atendem a região serão estendidos. Entre elas:
- 1001 – Aeroporto x Praça da Sé
- 1007 – Jardim das Margaridas/Terminal Aeroporto x Lapa
- 1034 – Parque São Cristóvão x Barroquinha
- 1134 – Cabula 6 x Pituba
- 1247-02 – Conjunto Arvoredo/Tancredo Neves x Patamares
- 1637 – Mirante de Periperi x Imbuí/Boca do Rio
Também haverá transporte gratuito para ambulantes credenciados na SEMOP, durante o período de eventos, entre 26 e 31 de dezembro.
Estacionamento: há opções de estacionamento pago (Zona Azul) nas proximidades, como nos bolsões do Jardim de Alah II e na Avenida Simon Bolívar.
