Samba Maria celebra 17 anos com gravação de audiovisual em Salvador

Encontro vai reunir artistas e público em uma roda de samba - Foto: Divulgação

O grupo Samba Maria realiza neste sábado, 4, a partir das 16h, um evento no espaço Baía Sunset, no bairro Dois de Julho, em comemoração aos 17 anos de trajetória. A ocasião também marcará a gravação do novo trabalho audiovisual da banda.

A programação contará com participações de Cheiro de Amor, Patrulha do Samba, Uns Kamaradas, Matheus Melo e Teddy Ferraz. O encontro vai reunir artistas e público em uma roda de samba que destaca o gênero como expressão de cultura, união e resistência.

“Celebrar esses 17 anos é reafirmar que o samba acolhe, transforma e nos conecta ao que há de mais verdadeiro. Somos gratos a cada pessoa que caminha conosco nessa história”, destaca Lila Brasileiro, vocalista da banda.

Formado majoritariamente por mulheres, o Samba Maria se destaca pela fusão entre o samba raiz e novas releituras, somadas a canções autorais que trazem contemporaneidade, poesia e a ginga característica do gênero.