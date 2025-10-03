MÚSICA
Samba Maria celebra 17 anos com gravação de audiovisual em Salvador
Programação conta com participações de Cheiro de Amor, Patrulha do Samba e Uns Kamaradas
Por Redação
O grupo Samba Maria realiza neste sábado, 4, a partir das 16h, um evento no espaço Baía Sunset, no bairro Dois de Julho, em comemoração aos 17 anos de trajetória. A ocasião também marcará a gravação do novo trabalho audiovisual da banda.
A programação contará com participações de Cheiro de Amor, Patrulha do Samba, Uns Kamaradas, Matheus Melo e Teddy Ferraz. O encontro vai reunir artistas e público em uma roda de samba que destaca o gênero como expressão de cultura, união e resistência.
“Celebrar esses 17 anos é reafirmar que o samba acolhe, transforma e nos conecta ao que há de mais verdadeiro. Somos gratos a cada pessoa que caminha conosco nessa história”, destaca Lila Brasileiro, vocalista da banda.
Formado majoritariamente por mulheres, o Samba Maria se destaca pela fusão entre o samba raiz e novas releituras, somadas a canções autorais que trazem contemporaneidade, poesia e a ginga característica do gênero.
Serviços
Data: Sábado, 04 de outubro
Horário: 16h
Baía Sunset - Largo dos Aflitos, Dois de Julho, Salvador-BA.
Atrações: Cheiro de Amor, Patrulha do Samba, Uns Kamaradas, Matheus Melo e Teddy Ferraz
