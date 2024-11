Samu demorou a socorrer Agnaldo Rayol, reclama assessoria

Assessoria se pronuncia sobre a morte de Agnaldo Rayol - Foto: Reprodução

A assessoria de imprensa de Agnaldo Rayol confirmou, nesta segunda-feira, 4, o falecimento do cantor aos 86 anos. Segundo o comunicado oficial, Rayol sofreu uma queda em sua casa durante a madrugada e foi internado no Hospital HSANP, localizado no bairro de Santana, em São Paulo, onde veio a óbito.

"É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do cantor Agnaldo Rayol, aos 86 anos, ocorrido na manhã de hoje no Hospital HSANP, localizado no bairro de Santana, em São Paulo. O artista, que marcou gerações com sua voz inconfundível e presença carismática, faleceu após uma queda em seu apartamento nessa madrugada", declarou a nota oficial.

A assessoria, conforme o Portal Metrópoles, também apontou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) demorou a prestar socorro ao artista.

A nota também destacou a importância de Agnaldo Rayol para a música brasileira, afirmando que o artista deixa um "legado inestimável", fruto de uma carreira que inspirou e emocionou várias gerações.

Agnaldo Rayol | Foto: Reprodução

A família do cantor expressou gratidão pelo carinho e apoio que têm recebido neste momento difícil e informou que detalhes sobre o velório e cerimônia de despedida serão anunciados em breve.

Rayol era conhecido por sua voz poderosa e presença marcante, sendo um dos ícones da música romântica no Brasil. Sua trajetória de sucesso, que atravessou décadas, deixa uma contribuição significativa para a cultura musical do país.