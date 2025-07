Segunda ‘Semana da Música de Salvador’ agita cena independente

Sexta-feira, 25, tem painel ‘Empreendedorismo de Mulheres em Música’ com o coletivo Som Por Elas - Foto: Divulgação

Começa nesta terça-feira, 22, a segunda edição da Semana da Música de Salvador - Música, Mercado e Tecnologia, no edifício do Arquivo Público de Salvador. Direcionada a artistas independentes, produtores e a todos que se interessam pelo universo musical, a programação se estende até a sexta-feira, 25, com workshops, palestras, bate papos e apresentações musicais.

Idealizado pela comunicóloga Sora Oliveira, que também assina a curadoria e gere o projeto, a Semana da Música de Salvador propõe posicionar a capital baiana como um polo de discussão e intercâmbio de saberes no calendário nacional da indústria da música. A programação, concebida após um extenso trabalho de pesquisa de tendências, é pensada na qualificação, mercado, representatividade e profissionalização de tudo que envolve o mercado sonoro.

“Pensei em uma curadoria que reconhecesse a música como uma ferramenta de transformação social, econômica e cultural para a cidade. Salvador é reconhecida como ‘cidade da música’, mas nunca tivemos uma conferência que integrasse o circuito nacional do setor”, afirma Sora.

“Faço um recorte dentro do que julgo necessário para a cidade, e a partir disso desenho temas e profissionais para fazerem parte. Não abro mão de que o recorte perpasse questões de raça, diversidade e inserção da mulher no mercado da música”, acrescenta.

A ideia de criar o evento, segundo Oliveira, surgiu durante a pandemia, após passar um período afastada da área da cultura e tem a ver com sua vontade de contribuir para o fortalecimento da cena. Sora, que iniciou sua carreira em 2007, quando criou o selo musical Garimpo Música, organização independente dedicada à produção e lançamento de pequenos artistas, conta que, mesmo em 2025, os desafios para realizar projetos culturais permanecem os mesmos.

“A área da cultura é muito difícil. A gente vive correndo atrás de incentivos. É uma cidade complexa para se trabalhar, ela abraça a música de maneira significativa, mas ao mesmo tempo tem uma restrição de oportunidades. É um número grande de pessoas que produzem na área artística, mas as oportunidades não são muitas”, observa.

Apesar dos percalços para produção, o evento já se consolidou como uma conferência relevante para o fomento à cultura do município. Realizado pela primeira vez no ano passado, a estreia foi marcada por grande adesão do público, com ingressos esgotados em pouco tempo. Nesta edição, a expectativa é manter a fidelidade da plateia e expandir o acesso a outros públicos.

Programação

A agenda começa hoje, com uma visita guiada à Galeria Mercado e Casa das Histórias de Salvador. A abertura oficial acontece a partir das 16h, com a apresentação da programação e DJ set comandado pelo carioca Lucio K.

Amanhã, a sequência de atividades começa às 9h, com o painel “Música no Ambiente Digital: Desafios e Estratégias”, realizado pela Associação Brasileira de Música e Artes (ABRAMUS).

No mesmo dia, a partir das 13h, no Auditório Makota Valdina, artistas e produtores que já tenham lançado músicas de forma independente poderão participar do “Speed Pitching”, atividade que consiste na gravação de uma apresentação de até cinco minutos, que será divulgada nos canais da Associação Brasileira da Música Independente (ABMI), servindo como material de pesquisa para diferentes públicos. Também serão oferecidos workshops e outras mesas de discussão.

Na quinta-feira, 24, destaque para o painel que encerra o cronograma do dia, uma entrevista com o produtor e percussor do movimento tropicália e axé music, Roberto Sant’Ana, às 16h30.

Roberto, que tem uma trajetória marcada por contribuições importantes para a música brasileira como produtor fonográfico, estará presente para discutir sua trajetória na indústria da música. Gal Costa, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Alcione são alguns dos nomes com quem Sant’Ana já colaborou.

No último dia, a programação começa às 9h30 com o workshop “O papel das redes sociais e aplicativos de streaming na ampliação do alcance da rádio e como profissionais da rádio podem aproveitar essas ferramentas para criar experiências mais envolventes para seus ouvintes”, conduzido por Renata Gomes.

A partir das 16h30, a agenda se encerra com uma discussão sobre empreendedorismo feminino na música, em celebração ao Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana.

Organizada e acolhedora

Bruno Capinan, cantor e compositor baiano radicado no Canadá, é uma das personalidades que marcaram presença na primeira edição do evento.Segundo ele, a participação no evento foi um evento histórico para sua carreira, já que pôde se integrar na cena cultural soteropolitana. “Fui o artista que fez o show de encerramento do evento. Foi uma honra e senti que fazia parte do meu processo artístico espiritual, além de ter aberto as portas para novos trabalhos”, declara Capinan.

Embora não possa estar presente nesta segunda edição por estar envolvido na produção do seu sétimo álbum, em Los Angeles, Bruno ressalta a importância da realização de eventos como esse e deixa um convite para a comunidade.

“Quem estiver em Salvador, por favor, vá. É um evento incrível, talvez seja a feira mais organizada que já fui no mundo. Já fui em várias, no Japão, Canadá, China, Estados Unidos, Cabo Verde e, sem dúvidas, a Semana da Música de Salvador foi a melhor que já fui. Embora a estrutura seja menor, foi a mais organizada e acolhedora”, afirma.

Os ingressos estão sendo vendidos no Sympla e custam entre R$ 15 e R$ 60.

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.