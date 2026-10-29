Shakira volta ao Brasil e fará show no verão de Salvador; veja datas

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Shakira já tem data para voltar ao Brasil e Salvador está na rota da cantora colombiana. Após reunir uma multidão de admiradores na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, em maio deste ano, a artista se prepara para reencontrar os fãs brasileiros.

De acordo com a coluna Fábia Oliveira, a artista assinou um contrato para realizar uma turnê no país e já tem três apresentações marcadas entre o fim de 2026 e o início de 2027.

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Em Salvador, a colombiana tem apresentação prevista para o dia 6 de janeiro. Além da capital baiana, a turnê contará com outras duas apresentações, previstas para as seguintes regiões e datas:

Réveillon de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, no dia 31 de dezembro.

Fortaleza, no Ceará, no dia 9 de janeiro.

Todo Mundo no Rio

A última passagem de Shakira pelo Brasil aconteceu em maio deste ano, no Todo Mundo no Rio, na Praia de Copacabana.

O evento reuniu cerca de 2 milhões de pessoas, além dos artistas Caetano Veloso, Maria Bethânia, Ivete Sangalo e Anitta.