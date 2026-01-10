ALTERAÇÕES
Show do bispo Bruno Leonardo causa mudança no transporte de Salvador
Evento acontece no Parque de Exposições, neste domingo,11
Acontece neste domingo,11, no Parque de Exposições, o evento do bispo Bruno Leonardo, intitulado “A Visita do Profeta”. Por conta da apresentação, haverá mudanças na operação especial dos ônibus em Salvador.
Segundo a Secretaria de Mobilidade (Semob), com o objetivo de reforçar o atendimento durante a chegada e a saída do público, serão disponibilizados 30 ônibus, distribuídos entre as estações Mussurunga, Acesso Norte, Pirajá e Águas Claras, no horário das 7h30 às 18h20.
A distribuição dos veículos será feita da seguinte forma: nove ônibus ficarão na Estação Mussurunga; cinco no Acesso Norte; cinco em Águas Claras; e dez na Estação Pirajá.
Sem alterações de horário
Ainda de acordo com a Semob, não haverá mudanças nos horários regulares das linhas da região. Eventuais ajustes poderão ser realizados apenas para evitar impactos na mobilidade, caso haja necessidade, até a normalização do tráfego.
