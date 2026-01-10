Thiaguinho promete show do novo álbum em Salvador: “Com certeza absoluta”

Artista se apresentou no Baile da Santinha - Foto: Reprodução | Instagram

O cantor Thiaguinho apareceu em grande estilo no Baile da Santinha 2026, em Salvador, onde fez show, e aproveitou a passagem pela capital baiana para trocar uma ideia com o MASSA!. Na noite de sexta-feira, 9, o artista falou sobre o álbum recém-lançado, 'Bem Black', e deixou claro que a Bahia está nos planos do projeto.

O trabalho, segundo Thiaguinho, nasce como uma homenagem à música preta brasileira. E, quando o assunto é Salvador — frequentemente apontada como a “cidade mais negra do Brasil” —, o cantor não esconde a importância do território na construção do disco e na trajetória musical dele.

Tudo sobre Verão em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“É um álbum que celebra a música preta brasileira. [...] Espero vir para a Bahia com esse álbum, com certeza absoluta, porque lançar um álbum chamado 'Bem Black' e não vir à Bahia não tem sentido nenhum”, frisou.

Ao avançar no assunto, o artista explicou que o samba serve como ponto de partida do álbum, mas o repertório incorpora outras referências sonoras já conhecidas no Brasil.

“O samba já é uma música preta brasileira, mas ele é mais abrangente. Tem influências do soul, do funk. Há muito tempo eu tinha vontade de fazer um álbum de balanço, com arranjos de metais, e ficou do jeito que eu imaginava”, relatou.

Nova fase fora dos palcos

Além da fase profissional, Thiaguinho também vive um momento marcante na vida pessoal. Ele é pai de Bento, de três meses, fruto do relacionamento com a influenciadora soteropolitana Carol Peixinho. Ao falar sobre o filho e a família, o cantor destacou o sentimento de gratidão que tem vivido fora dos palcos.

“Eu não posso pedir mais nada. Só posso agradecer a Deus por tudo que eu vivo. Sou muito feliz com tudo que eu tenho, principalmente com as bênçãos que eu recebo.”, contou.

O artista também comentou sobre a trajetória na música e como enxerga o crescimento ao longo dos anos. Para ele, a carreira segue sendo construída com aprendizado constante:

“Cada ano que passa eu recebo mais bênçãos ainda, então pedir, não. Só agradecer. A única coisa que eu posso ousar pedir é me manter sábio para poder aproveitar essa vida maravilhosa que eu vivo”, finalizou Thiaguinho.