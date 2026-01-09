Menu
SAMBA DE CLASSE

Karinah se junta ao Batifun em show na Arena A TARDE

Noite promete celebração do samba brasileiro com grandes nomes do gênero

Por Redação

09/01/2026 - 16:01 h
Evento acontece na Arena A TARDE e abre a turnê 2026 de Alcione
Uma das grandes vozes do samba contemporâneo, Karinah participa da primeira edição do Samba de Classe, neste sábado, 10, na Arena A TARDE, em Salvador. A cantora faz uma participação especial ao lado da banda Batifun, responsável pela abertura do evento. A noite conta ainda com o show de Alcione, grande atração da festa, que escolheu a capital baiana para dar início à sua turnê 2026.

Além de reafirmar o protagonismo feminino no samba, a presença de Karinah no Samba de Classe simboliza o encontro entre gerações e territórios do gênero, conectando sua trajetória construída entre o Rio de Janeiro e Salvador à identidade e às raízes do Batifun. Reconhecida por dividir o palco com nomes como Alcione, Zeca Pagodinho, Martinho da Vila e Nelson Rufino, a artista acrescenta ainda mais prestígio à abertura da noite celebrando o samba brasileiro.

Samba de Classe – 1ª edição

  • Atração de estreia: Alcione
  • Show de abertura: Batifun com participação de Nelson Rufino e Karinah
  • Quando: 10 janeiro (sábado)
  • Onde: Arena A Tarde
  • Abertura dos portões: 17h
  • Classificação: 16 anos
  • Informações pelo Whatsapp: (71) 98441-8262
  • Vendas on line: Meu Bilhete
  • Ponto de Venda: Balcão Ingressos Bahia (shopping Barra), sem adição de taxa de serviço.
  • Realização: A Tarde FM, Sucesso Produções e Íris Produções

x