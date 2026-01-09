SAMBA DE CLASSE
Karinah se junta ao Batifun em show na Arena A TARDE
Noite promete celebração do samba brasileiro com grandes nomes do gênero
Por Redação
Uma das grandes vozes do samba contemporâneo, Karinah participa da primeira edição do Samba de Classe, neste sábado, 10, na Arena A TARDE, em Salvador. A cantora faz uma participação especial ao lado da banda Batifun, responsável pela abertura do evento. A noite conta ainda com o show de Alcione, grande atração da festa, que escolheu a capital baiana para dar início à sua turnê 2026.
Além de reafirmar o protagonismo feminino no samba, a presença de Karinah no Samba de Classe simboliza o encontro entre gerações e territórios do gênero, conectando sua trajetória construída entre o Rio de Janeiro e Salvador à identidade e às raízes do Batifun. Reconhecida por dividir o palco com nomes como Alcione, Zeca Pagodinho, Martinho da Vila e Nelson Rufino, a artista acrescenta ainda mais prestígio à abertura da noite celebrando o samba brasileiro.
Samba de Classe – 1ª edição
- Atração de estreia: Alcione
- Show de abertura: Batifun com participação de Nelson Rufino e Karinah
- Quando: 10 janeiro (sábado)
- Onde: Arena A Tarde
- Abertura dos portões: 17h
- Classificação: 16 anos
- Informações pelo Whatsapp: (71) 98441-8262
- Vendas on line: Meu Bilhete
- Ponto de Venda: Balcão Ingressos Bahia (shopping Barra), sem adição de taxa de serviço.
- Realização: A Tarde FM, Sucesso Produções e Íris Produções
