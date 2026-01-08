VERÃO
Bahia projeta recorde de 10 milhões de turistas e R$ 26,4 bilhões
Estado registrou um incremento de 47% na atração de turistas internacionais
Por Isabela Cardoso
O turismo baiano deve atingir patamares inéditos na temporada 2025/2026. Em coletiva nesta quinta-feira, 8, o secretário Maurício Bacelar anunciou que o estado espera atrair mais de 10 milhões de visitantes, gerando um impacto econômico de R$ 26,4 bilhões.
A declaração ocorreu durante o anúncio de novos voos diretos entre Salvador e Panamá, reforçando a estratégia de internacionalização do destino Bahia. Segundo o titular da Setur-BA, o estado vive um momento superior ao de grandes eventos globais.
"Nós atraímos mais turistas do que no ano da realização da Copa do Mundo e também no ano das Olimpíadas", destacou Bacellar.
Bahia: o principal portão de entrada do Nordeste
Os dados apresentados pelo secretário revelam que a Bahia cresce em um ritmo muito superior à média nacional. O estado registrou um incremento de 47% na atração de turistas internacionais, superando o índice do Brasil em mais de 10 pontos percentuais.
A liderança regional é absoluta: atualmente, 43% de todos os turistas estrangeiros que visitam o Norte e o Nordeste do país entram por solo baiano. Esse fluxo é impulsionado por uma base sólida de indicadores:
- Alta taxa de reservas monitorada pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis Bahia (ABIH-BA);
- Crescimento no setor de cruzeiros marítimos;
- Liderança de buscas em plataformas digitais de viagens.
Incentivos e subvenção para companhias aéreas
Para sustentar esse crescimento, o governador Jerônimo Rodrigues enviou à Assembleia Legislativa uma lei de subvenção às companhias aéreas internacionais. O modelo é meritocrático: o estímulo fiscal é proporcional ao número de voos e assentos que a empresa disponibiliza para o estado.
"A negociação se dá proporcional ao que a companhia oferece. É uma atividade econômica que se transforma em geração de emprego e renda para os baianos", explicou Maurício Bacellar.
O otimismo para a alta temporada 2025/2026 está fundamentado no volume de capital que circulará no estado. A projeção de R$ 26,4 bilhões injetados na economia reflete não apenas o aumento do fluxo de pessoas, mas também o fortalecimento da infraestrutura turística e a conectividade aérea ampliada.
