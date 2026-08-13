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Simaria revela retorno aos palcos após fim da dupla com Simone Mendes

Cantora fez anúncio em suas redes sociais

Agatha Victoria Reis
Por
Simaria revela retorno aos palcos
Simaria revela retorno aos palcos - Foto: Reprodução| Instagram

A cantora Simaria revelou que voltará para os palcos após quatro anos do fim da dupla com a sua irmã, Simone Mendes. Nas redes sociais, a cantora contou que vai gravar um DVD no dia 12 de setembro, em São Paulo.

A famosa já vinha se preparando para retornar à rotina de shows. Em suas redes sociais, Simaria compartilhou sua rotina de treinos e novos hábitos que adotou com o objetivo de voltar aos palcos ainda em 2026.

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"A pausa nunca foi o fim da minha história. Foi o tempo que eu precisei para me reencontrar, cuidar de mim e voltar bem. Agora, meu reencontro com a música e com vocês já tem data e lugar", contou.

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O DVD marca o início de sua carreira solo. As vendas para a gravação do audiovisual de Simaria começa nesta sexta-feira,14, às 12h. O evento acontecerá no Espaço Vibra, em São Paulo.

A cantora está longe do mundo da música desde junho de 2022, quando anunciou uma pausa na carreira. Ainda naquele ano, ela e a irmã anunciaram o fim da dupla e decidiram seguir carreiras solo.

Veja:

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música Simaria

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