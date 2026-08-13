Simaria revela retorno aos palcos após fim da dupla com Simone Mendes

A cantora Simaria revelou que voltará para os palcos após quatro anos do fim da dupla com a sua irmã, Simone Mendes. Nas redes sociais, a cantora contou que vai gravar um DVD no dia 12 de setembro, em São Paulo.

A famosa já vinha se preparando para retornar à rotina de shows. Em suas redes sociais, Simaria compartilhou sua rotina de treinos e novos hábitos que adotou com o objetivo de voltar aos palcos ainda em 2026.



Tudo sobre Música em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"A pausa nunca foi o fim da minha história. Foi o tempo que eu precisei para me reencontrar, cuidar de mim e voltar bem. Agora, meu reencontro com a música e com vocês já tem data e lugar", contou.

O DVD marca o início de sua carreira solo. As vendas para a gravação do audiovisual de Simaria começa nesta sexta-feira,14, às 12h. O evento acontecerá no Espaço Vibra, em São Paulo.

A cantora está longe do mundo da música desde junho de 2022, quando anunciou uma pausa na carreira. Ainda naquele ano, ela e a irmã anunciaram o fim da dupla e decidiram seguir carreiras solo.

Veja: