Alinne Rosa registra ocorrência após agressão durante show

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A cantora Alinne Rosa decidiu levar à Justiça o episódio em que um copo foi lançado contra seu rosto durante uma apresentação no Fortal, em Fortaleza. A informação foi confirmada pela assessoria da artista nesta sexta-feira, 7.

O boletim de ocorrência foi registrado contra o folião apontado como autor da ação, que aconteceu em 23 de julho.

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A baiana afirmou que a medida tem como objetivo evitar que atitudes desse tipo sejam encaradas como parte da diversão ou permaneçam sem responsabilização. Para ela, o episódio também expõe um problema que atinge especialmente mulheres em situações de trabalho e exposição pública.

Além de confiar na apuração da Justiça, Alinne pediu que sejam consideradas medidas educativas e sociais para o responsável. Entre as sugestões apresentadas pela cantora está a realização de trabalho social em instituições que atendem mulheres e pessoas LGBTQIAPN+.

Episódio aconteceu durante apresentação

A agressão ocorreu quando Alinne estava em cima de um trio elétrico, durante o primeiro dia do Fortal. Um vídeo gravado durante a apresentação mostra o momento em que o homem, que estava em um camarote, joga um copo na direção da artista.

Show de Alinne Rosa em Fortal - Foto: Reprodução

O objeto passou pela região do rosto e dos olhos da cantora. Alinne usava óculos escuros, que ajudaram a proteger seus olhos do impacto.

Depois do lançamento, membros da equipe da artista reagiram ao comportamento. Um produtor chegou a retirar o copo do trio, enquanto outros integrantes repreenderam o folião.

O vídeo ganhou força nas redes sociais dois dias depois do episódio e fez o caso alcançar grande repercussão.

Cantora criticou ideia de "brincadeira"

Após a repercussão, Alinne falou sobre o episódio nas redes sociais. Ela disse que estava bem, mas questionou a naturalização de atitudes que podem colocar artistas em risco durante apresentações.

"Eu estava trabalhando, fazendo meu show, e isso não pode simplesmente ser tratado como normal", disse.

A cantora também chamou atenção para a possibilidade de objetos cada vez mais perigosos serem lançados contra quem está no palco. "Hoje foi um copo, amanhã pode ser uma lata, depois uma pedra. Diversão nunca pode estar ligada a violência."

Para Alinne, a discussão ultrapassa o episódio ocorrido no Fortal. Ela afirmou que decidiu se posicionar também em nome de outras mulheres que enfrentam situações de violência enquanto trabalham ou simplesmente circulam em espaços públicos.

"Não estou falando só por mim. Estou falando por todas as mulheres que já foram agredidas, enquanto simplesmente tentavam viver, trabalhar ou existir", completou.

Artista pede responsabilização com caráter social

Ao confirmar o registro da ocorrência, a equipe de Alinne informou que a cantora pretende acompanhar o andamento do caso. A artista também defendeu que uma eventual responsabilização não fique restrita à punição.

A proposta apresentada por ela inclui atividades de caráter educativo em instituições de acolhimento de mulheres e da comunidade LGBTQIAPN+. A intenção é transformar o episódio em uma oportunidade de conscientização sobre violência e responsabilidade.

O caso agora segue para apuração das autoridades competentes.