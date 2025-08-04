Menu
MÚSICA

Spotify ficará mais caro no Brasil; saiba os novos preços

Esse é o primeiro reajuste de preços no Brasil desde 2023

Por Redação

04/08/2025 - 11:38 h | Atualizada em 12/08/2025 - 9:36
Spotify anunciou aumento para setembro -

O serviço do Spotify vai ficar mais caro no Brasil a partir de setembro. Nesta segunda-feira, 4, a empresa anunciou um reajuste no preço do plano Premium Individual para usuários de diversos países.

Inicialmente, havia uma expectativa de que todas as opções de assinatura ficariam mais caras, mas alterações em outros planos não foram anunciadas. A previsão é de que os novos valores sejam aplicados em mercados como Sul da Ásia, Oriente Médio, África, Europa e América Latina (incluindo o Brasil).

O Spotify anunciou ainda que os assinantes receberão um e-mail explicando as mudanças nos valores já nos próximos dias. O objetivo é que os usuários tenham tempo para decidir se vão manter a assinatura antes do novo valor entrar em vigor.

O novo preço

No comunicado, o Spotify anunciou que na data de setembro, o preço da assinatura passará de R$ 21,90 para R4 23,90 por mês. "Vamos aumentar o preço do Premium Individual para continuarmos inovando nas nossas ofertas e recursos, além de melhorar ainda mais a sua experiência", diz.

Esse será o primeiro aumento em uma opção de assinatura do Spotify no Brasil desde 2023.

O atual reajuste, válido para diversos mercados, tem como objetivo diminuir o prejuízo da empresado, que registrou um prejuízo líquido de 86 milhões de euros (mais de R$ 550 milhões) no segundo trimestre de 2025.

O resultado foi causado pelos custos mais altos de pessoal, serviços profissionais e marketing, bem como os chamados encargos sociais no valor de 115 milhões de euros (aproximadamente R$ 745 milhões).

Os preços do Spotify no Brasil

Os novos valores serão:

  • Individual – R$ 23,90/mês (antes, era R$ 21,90)
  • Universitário – R$ 12,90/mês
  • Duo – R$ 31,90/mês
  • Família – R$ 40,90/mês

x