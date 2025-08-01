Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PREOCUPANTE

Cantor famoso pega doença grave causada por carrapato contaminado

Doença vem ganhando atenção por afetar diversas celebridades internacionais

Por Edvaldo Sales

01/08/2025 - 9:17 h | Atualizada em 01/08/2025 - 9:41
A doença de Lyme é causada por bactérias do gênero Borrelia
A doença de Lyme é causada por bactérias do gênero Borrelia -

Aos 43 anos, o cantor Justin Timberlakefoi diagnosticado com a doença de Lyme, uma condição infecciosa causada pela picada de carrapatos contaminados. O anúncio foi feito nas redes sociais do artista nessa quinta-feira, 31.

O artista fez um desabafo sobre os impactos da doença em sua saúde e bem-estar. “Sim, estou com a doença de Lyme. Estou lidando com isso da melhor forma possível”, disse Timberlake. Ele não deu detalhes sobre quando foi diagnosticado ou os sintomas que vem enfrentando.

Leia Também:

Christopher Uckermann detalha fim do RBD e revela paixão por Salvador: "Fechamos um ciclo"
Preta Gil será homenageada no Carnaval de Salvador em 2026
Morre ex-vocalista do Iron Maiden, aos 69 anos

Também conhecida como doença do carrapato, a doença de Lyme, é causada por bactérias do gênero Borrelia, sendo Borrelia burgdorferi a espécie mais comum, e Borrelia mayonii a causadora de alguns casos nos Estados Unidos.

A infecção ocorre quando um carrapato contaminado pica a pele de animais como veados e roedores e permanece fixado por pelo menos 24 horas. O primeiro sinal costuma ser uma mancha vermelha circular que cresce com o tempo. Os pacientes também podem ter febre, dores musculares e fadiga intensa.

A bactéria da doença de Lyme se espalha pelo organismo com o tempo. Quando não tratada corretamente, a doença pode evoluir para complicações neurológicas e articulares.

Vale pontuar que a condição é mais comum em regiões de clima temperado do Hemisfério Norte. Embora rara no Brasil, ela vem ganhando atenção por afetar diversas celebridades internacionais. Artistas como Avril Lavigne, Bella Hadid e Justin Bieber já foram diagnosticados com a doença.

Timberlake segue com a agenda de compromissos e promete manter os fãs informados sobre sua recuperação.

Veja quais são os sintomas da doença de Lyme:

  • Cansaço
  • Arrepios
  • Febre
  • Dores de cabeça
  • Rigidez no pescoço
  • Dores musculares
  • Articulações doloridas e inchadas
  • Dor nas costas
  • Enjoos
  • Vômitos
  • Dor de garganta
  • Meningite, quando a infecção atinge o sistema nervoso
  • Paralisia facial, quando a infecção atinge o sistema nervoso
  • Arritmias
  • Inflamação do tecido cardíaco

Tratamento

A doença de Lyme pode ser diagnosticada por exames de sangue. Para tratá-la, são usados antibióticos, anti-inflamatórios e, em casos em que há arritmias e bloqueio cardíaco, pode-se usar marcapasso temporário.

Em casos de artrite, principalmente no joelho, com dor e inchaço nas articulações, a pessoa pode precisar de fisioterapia para recuperar a mobilidade e conseguir realizar as atividades diárias sem dores. As sessões incluem exercícios de mobilidade e alongamentos, de acordo com a gravidade do quadro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia

Participe também dos nossos canais no WhatsApp, Instagram, X (antigo Twitter), YouTube e nosso grupo no WhasApp.

Canal do Instagram X Grupo de Notícias Youtube Canal A Tarde Google News

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

doença de Lyme Doença do carrapato Justin Timberlake

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A doença de Lyme é causada por bactérias do gênero Borrelia
Play

Perdeu o pé? Saiba como está 7Kssio após acidente grave

A doença de Lyme é causada por bactérias do gênero Borrelia
Play

Circuito Mulheres Negras: quanto a prefeitura pagou as artistas?

A doença de Lyme é causada por bactérias do gênero Borrelia
Play

Netto Brito: quem é o cantor baiano que se envolveu em acidente

A doença de Lyme é causada por bactérias do gênero Borrelia
Play

Salvador ganha novo espaço para grandes eventos com a inauguração da ARENA A TARDE

x