Cantor famoso pega doença grave causada por carrapato contaminado

A doença de Lyme é causada por bactérias do gênero Borrelia - Foto: Shutterstock

Aos 43 anos, o cantor Justin Timberlakefoi diagnosticado com a doença de Lyme, uma condição infecciosa causada pela picada de carrapatos contaminados. O anúncio foi feito nas redes sociais do artista nessa quinta-feira, 31.

O artista fez um desabafo sobre os impactos da doença em sua saúde e bem-estar. “Sim, estou com a doença de Lyme. Estou lidando com isso da melhor forma possível”, disse Timberlake. Ele não deu detalhes sobre quando foi diagnosticado ou os sintomas que vem enfrentando.

Também conhecida como doença do carrapato, a doença de Lyme, é causada por bactérias do gênero Borrelia, sendo Borrelia burgdorferi a espécie mais comum, e Borrelia mayonii a causadora de alguns casos nos Estados Unidos.

A infecção ocorre quando um carrapato contaminado pica a pele de animais como veados e roedores e permanece fixado por pelo menos 24 horas. O primeiro sinal costuma ser uma mancha vermelha circular que cresce com o tempo. Os pacientes também podem ter febre, dores musculares e fadiga intensa.

A bactéria da doença de Lyme se espalha pelo organismo com o tempo. Quando não tratada corretamente, a doença pode evoluir para complicações neurológicas e articulares.

Vale pontuar que a condição é mais comum em regiões de clima temperado do Hemisfério Norte. Embora rara no Brasil, ela vem ganhando atenção por afetar diversas celebridades internacionais. Artistas como Avril Lavigne, Bella Hadid e Justin Bieber já foram diagnosticados com a doença.

Timberlake segue com a agenda de compromissos e promete manter os fãs informados sobre sua recuperação.

Veja quais são os sintomas da doença de Lyme:

Cansaço

Arrepios

Febre

Dores de cabeça

Rigidez no pescoço

Dores musculares

Articulações doloridas e inchadas

Dor nas costas

Enjoos

Vômitos

Dor de garganta

Meningite, quando a infecção atinge o sistema nervoso

Paralisia facial, quando a infecção atinge o sistema nervoso

Arritmias

Inflamação do tecido cardíaco

Tratamento

A doença de Lyme pode ser diagnosticada por exames de sangue. Para tratá-la, são usados antibióticos, anti-inflamatórios e, em casos em que há arritmias e bloqueio cardíaco, pode-se usar marcapasso temporário.

Em casos de artrite, principalmente no joelho, com dor e inchaço nas articulações, a pessoa pode precisar de fisioterapia para recuperar a mobilidade e conseguir realizar as atividades diárias sem dores. As sessões incluem exercícios de mobilidade e alongamentos, de acordo com a gravidade do quadro.