PREOCUPANTE
Cantor famoso pega doença grave causada por carrapato contaminado
Doença vem ganhando atenção por afetar diversas celebridades internacionais
Por Edvaldo Sales
Aos 43 anos, o cantor Justin Timberlakefoi diagnosticado com a doença de Lyme, uma condição infecciosa causada pela picada de carrapatos contaminados. O anúncio foi feito nas redes sociais do artista nessa quinta-feira, 31.
O artista fez um desabafo sobre os impactos da doença em sua saúde e bem-estar. “Sim, estou com a doença de Lyme. Estou lidando com isso da melhor forma possível”, disse Timberlake. Ele não deu detalhes sobre quando foi diagnosticado ou os sintomas que vem enfrentando.
Leia Também:
Também conhecida como doença do carrapato, a doença de Lyme, é causada por bactérias do gênero Borrelia, sendo Borrelia burgdorferi a espécie mais comum, e Borrelia mayonii a causadora de alguns casos nos Estados Unidos.
A infecção ocorre quando um carrapato contaminado pica a pele de animais como veados e roedores e permanece fixado por pelo menos 24 horas. O primeiro sinal costuma ser uma mancha vermelha circular que cresce com o tempo. Os pacientes também podem ter febre, dores musculares e fadiga intensa.
A bactéria da doença de Lyme se espalha pelo organismo com o tempo. Quando não tratada corretamente, a doença pode evoluir para complicações neurológicas e articulares.
Vale pontuar que a condição é mais comum em regiões de clima temperado do Hemisfério Norte. Embora rara no Brasil, ela vem ganhando atenção por afetar diversas celebridades internacionais. Artistas como Avril Lavigne, Bella Hadid e Justin Bieber já foram diagnosticados com a doença.
Timberlake segue com a agenda de compromissos e promete manter os fãs informados sobre sua recuperação.
Veja quais são os sintomas da doença de Lyme:
- Cansaço
- Arrepios
- Febre
- Dores de cabeça
- Rigidez no pescoço
- Dores musculares
- Articulações doloridas e inchadas
- Dor nas costas
- Enjoos
- Vômitos
- Dor de garganta
- Meningite, quando a infecção atinge o sistema nervoso
- Paralisia facial, quando a infecção atinge o sistema nervoso
- Arritmias
- Inflamação do tecido cardíaco
Tratamento
A doença de Lyme pode ser diagnosticada por exames de sangue. Para tratá-la, são usados antibióticos, anti-inflamatórios e, em casos em que há arritmias e bloqueio cardíaco, pode-se usar marcapasso temporário.
Em casos de artrite, principalmente no joelho, com dor e inchaço nas articulações, a pessoa pode precisar de fisioterapia para recuperar a mobilidade e conseguir realizar as atividades diárias sem dores. As sessões incluem exercícios de mobilidade e alongamentos, de acordo com a gravidade do quadro.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia
Participe também dos nossos canais no WhatsApp, Instagram, X (antigo Twitter), YouTube e nosso grupo no WhasApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes