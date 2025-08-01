Christopher Uckermann detalha fim do RBD e revela paixão por Salvador: "Fechamos um ciclo"

RBD no Brasil durante a turnê de reencontro - Foto: Reprodução I X

“Até sozinho, me sinto acompanhado”. A frase da nova música de Christopher Uckermann, o eterno Diego de Rebelde, pode ser sentida por muitos fãs da antiga banda, que há pouco mais de vinte anos marcou uma nova era no mundo das novelas mexicanas. No entanto, já faz algum tempo que todos vêm vivendo uma fase conturbada com o grupo, marcada por altos e baixos que emocionaram os artistas e o público.

Em 2023, os amantes de RBD viviam um sonho. Com a turnê de reencontro a todo vapor, shows relembrando tudo que foi vivido no início dos anos 2000 e os cinco integrantes, Anahí, Christian Chávez, Christopher Uckermann, Dulce María e Maite Perroni, reunidos, a febre de Rebelde vinha voltando com tudo, até ser interrompida.

Os planos eram muitos. Após confirmações de que foi pago um DVD do show feito em São Paulo, no Brasil, alguns encaminhamentos para um álbum e, principalmente, o tão esperado documentário já gravado da tour, os fãs viviam o retorno da banda que tanto amavam com novos conteúdos.

No entanto, tudo foi interrompido após a denúncia de desvio de um milhão de dólares da turnê e uma racha no grupo, que interrompeu os shows antes da segunda etapa e fez com que alguns integrantes parassem até mesmo de se falar. É o que conta Christopher, que perdeu contato com Dulce María e Anahí após a turnê, mantendo apenas Maite e Christian em sua vida.

Pessoalmente não (falo mais com os outros integrantes). Falo com Maite e às vezes com Christian. O que posso dizer é que fechamos um ciclo, e acho que de uma forma muito legal, porque no final conseguimos fazer shows em lugares tão grandes como Brasil, México, Colômbia… e eu realmente gostei dessa parte, estar com o público. Essa foi a beleza do passeio

Mas e os projetos de pós-turnê?

Para ele, o ciclo foi encerrado, e isso inclui os planos de futuro que vinham sendo construídos. O documentário, apesar de gravado, está paralisado em produção, sem perspectiva de ser continuado ou lançado.

“Não vai sair. Está travado. A verdade é que eu não acho que vai sair em breve. Nada relacionado ao grupo. Agora está tudo preso, infelizmente, por todas as coisas que aconteceram, muitas que vocês já sabem e muitas que não sabem também, de tudo que aconteceu por trás do grupo”, explicou.

“Por coisas que aconteceram no passeio que um dia vocês talvez saibam exatamente, decidimos tomar nossos próprios caminhos pessoais. Às vezes acontece na vida, mas o que foi vivido eu gostei muito”, completou.

Christopher, o antigo Diego, foi o responsável por reunir o grupo na turnê. Em 2020, foi o grande apoiador da live de reencontro, e dois anos depois, presidiu a empresa que organizou a turnê e tomou conta do processo criativo da reunião, fazendo de tudo para que os Rebeldes voltassem mais uma vez.

“Foi uma coisa maravilhosa. Fazer parte de um fenômeno tão grande tem muita luz e muitas sombras, porque é fama global e você tem que lidar com isso. Como seres humanos, nem sempre estamos acostumados a coisas tão bem sucedidas. Saber lidar com isso é um processo de aprendizagem”, comenta.

Acho que além de um grupo musical, foi uma conexão muito forte que tivemos com os fãs. Há algo sobre o grupo que se conecta com tantas pessoas e que é muito poderoso. Eu experimentei coisas maravilhosas e neste passeio fechei um ciclo com o grupo. E tenho muita gratidão

Entre artista e personagem

A turnê foi o encerramento de um grupo que movimentou todo o mundo, levantando perguntas sobre o que teria sido a fórmula de tanto sucesso. Para Christopher, não existe mágica.

“Muitas pessoas se perguntaram o que funcionou, mas eu não acho que ninguém possa descrever o fenômeno. É por isso que foi um fenômeno. Você não pode replicá-lo. Foi muito honesto. Acho que a mistura de personagens e música com o romance fizeram um conjunto muito poderoso", conta.

Entre as músicas que cantava em Rebelde, Christopher dava voz e rosto a Diego, seu personagem. Na vida real, os dois são bem diferentes e não têm tanta identificação - mas o rebelde segue dentro do cantor.

“Eu não me identifico com o personagem, mas acho que todos os personagens têm algo de nós no seu tempo. É muito difícil separar-se 100%. Ele era um personagem bom, teve seus momentos como vilão, é bem interessante. Gosto dos personagens que trazem desafios para quem atua”, explica.

Reencontro com a música

Além do retorno de RBD, a turnê teve significados especiais para Christopher em âmbitos pessoais, trazendo a oportunidade de estar à frente de um processo criativo dessa dimensão e, acima de tudo, o reconectando com a música, após algum tempo se dedicando à atuação.

"Gosto muito de criatividade. Eu conversava com todos, via do que eles gostavam e ia desenhando ideias. Eu não era o único, havia uma grande equipe criativa de pessoas de muitos países, mas por conhecer o grupo e os integrantes acredito que foi mais fácil para mim conseguir certas ideias", conta.

Na turnê, a música voltou com força total para a vida de Christopher, sem nenhuma pretensão de sair. “Quero estar na atuação, mas a música é algo que eu sempre gostei, sempre amei. (Antes da tour) fui chamado para séries de televisão, filmes, então o máximo que tive tempo de fazer foi cantar em algum projeto em que atuei. Quando a banda se separou foi que eu realmente tive tempo de me preparar para começar a crescer musicalmente”, relata.

“Agora, esta é a fase na minha vida em que estou me dando tempo para realmente dedicar meus 100% à música. Às vezes falam comigo para projetos de atuação e eu digo, agora não, agora eu não posso. Foi importante para mim nesta parte da minha vida me dedicar apenas à música, porque construir um caminho em si leva tempo. Então eu decidi pausar o resto pela música”, completa.

Qué Vida - o sentido de viver para Christopher

Assim, Christopher mergulhou nos projetos solo que tinha, vivendo a fundo sua personalidade e tentando transparecer o que acredita nas músicas que escreve. “Qué Vida”, seu mais novo lançamento, transmite justamente isso - a maneira com a qual o artista encara a vida e como se sente em relação a ela.

“‘Qué Vida’ reflete grande parte do presente. Eu também tenho dias ruins, tão ruins quanto qualquer outra pessoa, mas tudo que é negativo é também temporário, e então vem a calma - e eu realmente gosto dessa calma, procuro os momentos de calma”, explica.

Para ele, essa calmaria transmitida na letra que fala sobre viver a vida de forma leve e alegre é muito alcançada pelo distanciamento das redes, focando mais em viver momentos com as pessoas que estão ao seu redor.

"Eu nem sempre estou nas redes sociais porque meus olhos estão exaustos. Me esgota estar lá o tempo todo. Então, vejo coisas que gosto, de livros, música, compartilho com meus seguidores, e paro. Então vou ficar com minha família, vou para o parque, trabalho em meus projetos… gosto de viver de verdade”, expressa.

Essa transparência do que sente em suas músicas traz uma proximidade inegável com o público, que se identifica com os sentimentos de Christopher e, acima de tudo, consegue compreender a visão de vida do cantor.

“Eu acredito que nesta fase da minha vida, eu posso cuidar mais de mim mesmo. Física e espiritualmente. Assim, você se conecta de forma diferente com as pessoas, e é isso que importa pra mim. Ser honesto comigo, e com as pessoas que se conectarem com esse mesmo processo, ou até as que estiverem em outro processo mas puderem se divertir, como a canção diz”, comenta.

Dando e recebendo amor do Brasil... e da Bahia!

É o que aconteceu no último show feito por Christopher no Brasil, em 19 de novembro do ano passado. Falando sobre espiritualidade e a importância de seguir acreditando nos sonhos em cima do palco, o cantor conta que viveu um momento único.

“Vocês do Brasil me conhecem. Eu gosto dos temas do universo, da metafísica e da energia, então para mim é um momento muito único poder compartilhar com vocês o que eu penso sobre o mundo”, diz.

O Brasil é justamente onde fica a maior fanbase de Rebelde e, consequentemente, de Christopher, que conta sentir uma conexão especial com o público brasileiro.

"Não há nada como o Brasil. Obviamente, cada país tem a sua própria forma de expressar o amor ou gratidão em concertos, mas os brasileiros são explosivos de amor, dança, riso. Os concertos lá são carnavais. Às vezes eu nem consigo ouvir minha própria voz nos ouvidos porque estou ouvindo as pessoas. É forte, é uma experiência muito agradável

"Eles (os fãs brasileiros) estão lá há muitos, muitos anos, já há mais de 20 anos comigo, eu quero continuar crescendo com eles. Quero manter o Brasil cheio. Quero estar em festivais, em concertos individuais em breve. Tenho sido tocado por brasileiros que vem visitar o México também, e em breve irei até o Brasil”, diz.

“Em breve os fãs brasileiros me verão lá, dou notícias em breve. Enquanto isso, ouçam a música, comentem o que sentem, o que ela transmite para vocês. Eu me importo com o que vocês sentem!”, completa.

Além da música e das apresentações, Christopher conta que tem muita vontade de viver o Brasil além dos palcos, viajando de férias e apresentando o país para a namorada. A capital baiana também é um dos seus lugares preferidos.

“Já estive aí tantas vezes! Sozinho, fui duas vezes. Em Salvador, acho que fui uma vez, e adoro isso. Salvador, Porto Alegre, Manaus... todas as cidades são muito mágicas. Gosto muito também da parte da selva brasileira”, conta.

O plano de Christopher é chegar ao Brasil com seus novos projetos - e ele garante que os fãs podem esperar novidades muito em breve. "O álbum será lançado em dois, três meses! É um novo caminho que vai mais em direção ao Soul e R&B. De uma forma mais experimental, alternativa. E é um som que eu realmente gosto", promete.

Entre Rebeldes e carreira solo, uma coisa é certa - os caminhos de Christopher seguirão se cruzando com a música, os fãs e o Brasil, trazendo cada vez mais do coração e da alma do artista para o público que, há vinte anos, sente a emoção da voz dele em suas canções preferidas.

“Todo o álbum tem no final coisas que conectam uma música a outra. No final, é bastante experimental em seu som. Ele é parte dessa jornada de me conhecer musicalmente, e carrega uma maturidade, uma visão muito diferente da vida, carregada das experiências que vivi. Continuo crescendo e estou traduzindo isso para a música”, diz.

*Sob supervisão de Bianca Carneiro