Tays Reis grava primeiro audiovisual solo e aposta no arrocha

- Foto: Reprodução

A cantora Tays Reis gravou recentemente seu primeiro projeto audiovisual solo no estúdio do Sua Música Space, em Fortaleza (CE). O trabalho marca uma nova etapa em sua carreira, com foco na consolidação no arrocha, gênero musical tradicionalmente associado a vozes masculinas e no qual Tays vem investindo nos últimos anos.

O estúdio foi escolhido para o registro devido à sua proposta de valorizar talentos nordestinos e oferecer estrutura técnica de qualidade. A produção incluiu gravação audiovisual e participação especial na faixa “Casal de Hoje”, que será uma das apostas principais do projeto, com lançamento previsto nas plataformas digitais.

A gravação também formalizou a parceria de Tays com a distribuidora Sua Música Digital, responsável pela distribuição de músicas para serviços como Spotify, Deezer, Apple Music e YouTube Music. O anúncio foi feito nas redes sociais da cantora e da plataforma.

Tays destacou a importância desse momento para sua trajetória e o fortalecimento de sua presença no mercado. O audiovisual será lançado em breve nas plataformas de streaming, enquanto os clipes estarão disponíveis no canal oficial do Sua Música no YouTube.