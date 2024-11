Tomate anuncia dois dias de bloco no Carnaval 2025

Tomate estará na festa em dois dias - Foto: Divulgação

Tomate está confirmado mais uma vez no Carnaval 2025 de Salvador. O artista desta vez sairá no Bloco Fissura em dois dias da folia: sexta e sábado, no Circuito Barra-Ondina.

Além disso, o bloco terá uma outra atração na folia. Na abertura do Carnaval, na quinta-feira, o Fissura será comandado pela banda Filhos de Jorge. Os abadás dos três dias do bloco já estão à venda

Para o Carnaval, Tomate prepara um repertório com clássicos. Entre os hits estão “Te espero no Farol”, “Parará”, “Coração”, “Aqui é o seu lugar” e “Eu não vou embora”.

A banda Filhos de Jorge, por sua vez, vai levar para o desfile as canções dançantes e românticas do trio formado por Dan Vasco, Gileno Gomes e Arthur Ramos.