Veja quais foram as músicas mais tocadas em shows no Brasil em 2025

O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD) divulgou, nesta quarta-feira, 14, um ranking com as músicas mais tocadas em shows no Brasil em 2025. Com grandes sucessos, a lista é encabeçada por "Evidências", clássico sertanejo eternizado por Chitãozinho e Xororó, mas composto por José Augusto e Paulo Sérgio Valle em 1990.

Assim como "Evidências", grande parte das canções da lista foram lançadas há décadas. Na segunda posição aparece "Boate Azul", de Benedito Seviero e Tomaz, seguida por "Não Quero Dinheiro", de Tim Maia.

O segundo lançamento mais recente da lista é "Anna Júlia", de 1999, que aparece na oitava colocação. A única lançada já nos anos 2000 que conseguiu estar entre as 10 mais tocadas foi "Erro Gostoso", sucesso gravado na voz de Simone Mendes, que alcançou o sétimo lugar.

Confira o ranking divulgado pelo Ecad