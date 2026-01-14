SUCESSOS
Veja quais foram as músicas mais tocadas em shows no Brasil em 2025
Lista foi dominada por clássicos das décadas de 1980 e 1990
Por Gustavo Nascimento
O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD) divulgou, nesta quarta-feira, 14, um ranking com as músicas mais tocadas em shows no Brasil em 2025. Com grandes sucessos, a lista é encabeçada por "Evidências", clássico sertanejo eternizado por Chitãozinho e Xororó, mas composto por José Augusto e Paulo Sérgio Valle em 1990.
Assim como "Evidências", grande parte das canções da lista foram lançadas há décadas. Na segunda posição aparece "Boate Azul", de Benedito Seviero e Tomaz, seguida por "Não Quero Dinheiro", de Tim Maia.
O segundo lançamento mais recente da lista é "Anna Júlia", de 1999, que aparece na oitava colocação. A única lançada já nos anos 2000 que conseguiu estar entre as 10 mais tocadas foi "Erro Gostoso", sucesso gravado na voz de Simone Mendes, que alcançou o sétimo lugar.
Leia Também:
Confira o ranking divulgado pelo Ecad
- 'Evidências' - José Augusto / Paulo Sergio Valle (1990)
- 'Boate Azul' - Benedito Seviero / Tomaz (1985)
- 'Não Quero Dinheiro' - Tim Maia (1971)
- 'Telefone Mudo' - Peao Carreiro / Franco (1981)
- 'Eva' - Cartavetrata / Umto / Ficarelli (1982)
- 'Cheia de Manias' - Luiz Carlos (1992)
- 'Erro Gostoso' - Lucas Souza / Flavinho Do Kadet / Felipe Marins / Gabriel Angelo / Eliabe Quexin / Edson Garcia (2023)
- 'Anna Júlia' - Marcelo Camelo (1999)
- 'Ainda Ontem Chorei de Saudade' - Moacyr Franco (1988)
- 'Tentei te Esquecer' - Cruz Gago (1998)
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes