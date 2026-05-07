MÚSICA
Vídeo: Herbert Vianna é flagrado tocando em shopping de Salvador
Músico cantava para alguns fãs que notaram sua presença
O cantor, compositor e músico brasileiro Herbert Vianna foi flagrado na manhã desta quinta-feira, 7, tocando e cantando para alguns fãs em frente à uma loja de instrumentos musicais em shopping de Salvador.
Em um vídeo registrado por um espectador é possível ver Herbert sentado em sua cadeira de rodas tocando um instrumento verde e cantando envolto de alguns admiradores.
Veja o vídeo
Quem é Herbert Vianna
Herbert Vianna é um cantor, compositor e músico brasilerio natural de João Pessoa, na Paraíba. Herbert é nacionalmente conhecido por ser o vocalista, guitarrista e principal compositor do grupo de rock brasileiro “Os Paralamas do Sucesso”.
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No ano de 2001, Herbert sofreu um grave acidente com seu avião ultraleve em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. A aeronave sofreu uma falha e caiu no mar, a queda resultou na morte de sua esposa, Lucy Needham.
O acidente ainda deixou o músico paraplégico após sofrer um traumatismo craniano e uma lesão na medula espinhal.
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