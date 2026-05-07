Vídeo: Herbert Vianna é flagrado tocando em shopping de Salvador

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O cantor, compositor e músico brasileiro Herbert Vianna foi flagrado na manhã desta quinta-feira, 7, tocando e cantando para alguns fãs em frente à uma loja de instrumentos musicais em shopping de Salvador.

Em um vídeo registrado por um espectador é possível ver Herbert sentado em sua cadeira de rodas tocando um instrumento verde e cantando envolto de alguns admiradores.

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Veja o vídeo

Quem é Herbert Vianna

Herbert Vianna é um cantor, compositor e músico brasilerio natural de João Pessoa, na Paraíba. Herbert é nacionalmente conhecido por ser o vocalista, guitarrista e principal compositor do grupo de rock brasileiro “Os Paralamas do Sucesso”.

No ano de 2001, Herbert sofreu um grave acidente com seu avião ultraleve em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. A aeronave sofreu uma falha e caiu no mar, a queda resultou na morte de sua esposa, Lucy Needham.

O acidente ainda deixou o músico paraplégico após sofrer um traumatismo craniano e uma lesão na medula espinhal.