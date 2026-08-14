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MÚSICA

Vocalista do Guns N' Roses revela problema de saúde que surge ao cantar

Vocalista do Guns N' Roses abriu o jogo durante show da banda

Gustavo Zambianco
Por
Axl Rose, vocalista do Guns N' Roses
Axl Rose, vocalista do Guns N' Roses - Foto: Divulgação

O vocalista da banda de rock Guns N’ Roses, Axl Rose, falou, nesta quarta-feira, 12, abertamente que precisou passar por uma cirurgia dias antes de um show para tratar de uma disfunção temporomandibular (ATM) que atualmente o acompanha.

O desabafo partiu do próprio músico durante um show da banda que aconteceu nesta quarta-feira, 12, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

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"Eu tive uma ATM muito louca. Quando eu canto, sinto como se tivesse alguém no meu ouvido, tipo o Pernalonga comendo uma cenoura e um aipo, e um monte de coisa estourando por ali. Eu tive que colocar um tubo. Fiz isso há alguns dias”, revelou o cantor.

Em meio à recuperação do procedimento, o vocalista disse que o lado esquerdo de sua boca ainda estava "muito dormente". "Fica interessante. "É desafiador", desabafou.

Performance de três horas, mesmo após cirurgia

Mesmo depois de passar por uma cirurgia recente, Axl conseguiu tocar por três horas junto da banda, que atualmente está na etapa norte-americana de sua turnê mais recente.

O que é disfunção temporomandibular (ATM)?

A disfunção temporomandibular (ATM) é uma condição que afeta o movimento da mandíbula e atinge pessoas de várias idades.

Os principais sintomas incluem:

  • Dor de cabeça;
  • Dor de ouvido;
  • Estalos na articulação da mandíbula.

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cirurgia Guns N' Roses

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