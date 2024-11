Xamã cancela show em Salvador: "Imprevistos logísticos"

Xamã - Foto: Divulgação

A assessoria responsável pelo show do cantor Xamã na Concha Acústica, marcado para acontecer no próximo sábado, 16, divulgou uma nota informando o cancelamento do espetáculo devido a "imprevistos logísticos".

A nota explica, ainda, os métodos de reembolso que serão realizados. Confira na íntegra:

"Informamos que, infelizmente, o show de XAMÃ, previsto para o dia 16 de NOVEMBRO às 19h na CONCHA ACÚSTICA DO TCA, foi CANCELADO devido a imprevistos logísticos que impactaram a realização do evento.

Pedimos desculpas pelos inconvenientes causados e, a seguir, detalhamos o processo de reembolso dos ingressos adquiridos:

ATENÇÃO: O reembolso será realizado conforme método de pagamento utilizado. Identifique qual forma de pagamento você utilizou para comprar seu ingresso e siga as instruções.

Compras no cartão de crédito, cartão de débito e PIX:

O cancelamento será feito de forma automática e o reembolso será realizado conforme normas da plataforma sympla. Portanto, o cliente não precisa fazer nenhum procedimento. Apenas conferir o estorno na sua fatura ou conta bancária.

Dinheiro:

Para as compras realizadas, em dinheiro diretamente na bilheteria ou nos pontos de vendas oficiais do evento, a solicitação de reembolso será feita somente pela equipe do local, por gentileza, comparecer ao posto de venda, portando os ingressos, e solicitar o cancelamento e estorno do valor.

Lamentamos os transtornos causados e contamos com a compreensão de todos.

Para maiores informações ligue: 71 3014-1209."