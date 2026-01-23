Xanddy recebe alta três dias após passar mal e confirma show

Cantor estava internada desde a última segunda-feira, 19 - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Três dias após passar mal e ser internado em Salvador, o cantor Xanddy Harmonia recebeu alta na quinta-feira, 22. Segundo a equipe do artista, ele vai se apresentar na noite desta sexta-feira, 23, no carnaval antecipado de Itabuna.

Na terça-feira, 20, um dia depois de ser internado, Xanddy usou as redes sociais para tranquilizar os fãs. Ele afirmou que a situação foi apenas um "susto", mas que também serve de alerta para a atenção com a saúde.

"Ontem rolou um susto. Eu ainda tô aqui sendo muito bem tratado pela equipe do [Hospital] Aliança. Agradecer a todos eles e dizer que tá tudo certo. Graças a Deus, que a gente pode cuidar da gente, tem a oportunidade de se cuidar. Essas coisas quando acontecem são um alerta para a gente se cuidar", disse.

Devido à internação, motivada por uma gastroenterite de origem infecciosa, o show que o artista faria no Rio de Janeiro foi cancelado. O show ficou por conta de Belo. Com isso, Xanddy aproveitou para agradecer o apoio do colega.

"Quero agradecer a todos que estavam na ‘Melhor Segunda’, agradecer ao Belo, a todos que estavam e permaneceram em uma noite linda e maravilhosa no Rio de Janeiro. [Quero] Dizer a vocês que logo vamos marcar nossa segunda no Rio para a gente carimbar também", prometeu.

Os próximos compromissos da agenda do artista estão confirmados.