ALTA HOSPITALAR

Xanddy recebe alta três dias após passar mal e confirma show

Cantor estava internada desde a última segunda-feira, 19

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

23/01/2026 - 11:16 h
Cantor estava internada desde a última segunda-feira, 19
Cantor estava internada desde a última segunda-feira, 19 -

Três dias após passar mal e ser internado em Salvador, o cantor Xanddy Harmonia recebeu alta na quinta-feira, 22. Segundo a equipe do artista, ele vai se apresentar na noite desta sexta-feira, 23, no carnaval antecipado de Itabuna.

Na terça-feira, 20, um dia depois de ser internado, Xanddy usou as redes sociais para tranquilizar os fãs. Ele afirmou que a situação foi apenas um "susto", mas que também serve de alerta para a atenção com a saúde.

"Ontem rolou um susto. Eu ainda tô aqui sendo muito bem tratado pela equipe do [Hospital] Aliança. Agradecer a todos eles e dizer que tá tudo certo. Graças a Deus, que a gente pode cuidar da gente, tem a oportunidade de se cuidar. Essas coisas quando acontecem são um alerta para a gente se cuidar", disse.

Após Xanddy, Márcio Victor dá entrada em hospital de Salvador
Xanddy Harmonia se pronuncia após internação e atualiza estado de saúde
Xanddy Harmonia é internado às pressas e cancela show

Devido à internação, motivada por uma gastroenterite de origem infecciosa, o show que o artista faria no Rio de Janeiro foi cancelado. O show ficou por conta de Belo. Com isso, Xanddy aproveitou para agradecer o apoio do colega.

"Quero agradecer a todos que estavam na ‘Melhor Segunda’, agradecer ao Belo, a todos que estavam e permaneceram em uma noite linda e maravilhosa no Rio de Janeiro. [Quero] Dizer a vocês que logo vamos marcar nossa segunda no Rio para a gente carimbar também", prometeu.

Os próximos compromissos da agenda do artista estão confirmados.

x