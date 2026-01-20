Menu
FAMOSOS

Xanddy Harmonia se pronuncia após internação e atualiza estado de saúde

Cantor foi internado às pressas na última segunda-feira, 19

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

20/01/2026 - 16:34 h
Xanddy foi diagnosticado com uma gastroenterite de origem infecciosa -

O cantor Xanddy Harmonia se pronunciou nas redes sociais nesta terça-feira, 20, para tranquilizar fãs, amigos e seguidores após ser internado às pressas na última segunda-feira, 19, o que gerou preocupação entre os admiradores do artista.

Internado no Hospital Aliança, unidade da Rede D’Or, em Salvador, Xanddy afirmou que o ocorrido não passou de um susto e garantiu que está bem.

“Passando para tranquilizar o coração de vocês e dizer que já estou bem. Foi apenas um susto. Muito obrigado pelas mensagens de carinho. Já, já o papai aqui vai estar de volta daquele jeito”, escreveu o cantor.

Sem poder comparecer ao show da “Melhor Segunda-Feira do Mundo”, no Rio de Janeiro, Xanddy também agradeceu ao cantor Belo, que assumiu a apresentação. “Muito obrigado, meu irmão, por ter feito uma festa linda na Melhor Segunda no Rio. Em breve estaremos juntos”, concluiu.

De acordo com a assessoria do cantor, Xanddy foi diagnosticado com uma gastroenterite de origem infecciosa.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por 𝗫𝗮𝗻𝗱𝗱𝘆 𝗛𝗮𝗿𝗺𝗼𝗻𝗶𝗮 (@xanddy)

