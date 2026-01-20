Menu
HOME > MÚSICA
POLÊMICA

Solange expõe verdade sobre sua saída do Aviões do Forró

Artista afirmou ter sido expulsa pelos sócios

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

20/01/2026 - 11:17 h
Artista afirmou ter sido expulsa pelos sócios
-

A cantora Solange Almeida deu mais detalhes dos bastidores de sua saída da banda Aviões do Forró. A artista contou, durante participação no programa ‘Sem Censura’, da TV Brasil, na noite de segunda-feira, 19, que sua saída não foi uma decisão própria.

Solange afirmou ter sido expulsa pelos sócios e obrigada a assumir publicamente a culpa pelo rompimento com o grupo. “Eu tive que dizer que estava saindo da banda, mas a história não foi essa. Eu levei a culpa e até hoje muita gente não me suporta por causa disso", disse.

Ela explicou que os rumores sobre sua saída começaram após o fechamento de um projeto paralelo, criado como celebração dos 25 anos de carreira, que exploraria novos ritmos sem abandonar o forró. Segundo a artista, a partir desse episódio, ficou decidido que ela deveria deixar o grupo.

"Foi uma fofocada. Até que um dia o Xand me ligou e perguntou se eu realmente ia sair da banda. Eu disse: 'Não, eu não pretendo sair'. E aí ele perguntou: 'Mas aí tem que ver, porque está todo mundo dizendo que você vai sair'", revelou Solange.

Guns N’ Roses cancela show no Brasil e surpreende fãs
Xanddy Harmonia é internado às pressas e cancela show
Polêmica com BaianaSystem expõe feridas do Carnaval de Salvador

Na época, a direção da banda chegou a sugerir uma turnê de despedida conjunta até outubro de 2017, afirmando que "o Aviões não existiria sem um dos dois". Porém, meses antes do previsto, a cantora foi surpreendida com a decisão de sua exclusão.

"Só que quando foi em dezembro, me chamaram e me disseram que eu estava fora da banda. E aí quando me disseram que eu estava fora da banda, eu procurei o Alessandro Bonfim, que era quem fazia toda a parte de mídia. Eu disse: 'Bonfim, eu estou fora da banda. Me arruma um meio de falar isso, para que todo mundo saiba de uma vez só'", detalhou a cantora.

Ainda de acordo com Solange, ao planejar uma entrevista ao ‘Fantástico’, da TV Globo, para esclarecer sua saída, ela foi coagida a seguir um roteiro previamente definido.

"Me pegaram no hotel, me colocaram em um quarto, junto do Xand, e disseram: 'Vocês vão dizer isso aqui'. Tive que seguir o roteiro", afirmou.

Tags:

Aviões do Forró Solange Almeida

Ver todas

x