Solange expõe verdade sobre sua saída do Aviões do Forró
Artista afirmou ter sido expulsa pelos sócios
Por Edvaldo Sales
A cantora Solange Almeida deu mais detalhes dos bastidores de sua saída da banda Aviões do Forró. A artista contou, durante participação no programa ‘Sem Censura’, da TV Brasil, na noite de segunda-feira, 19, que sua saída não foi uma decisão própria.
Solange afirmou ter sido expulsa pelos sócios e obrigada a assumir publicamente a culpa pelo rompimento com o grupo. “Eu tive que dizer que estava saindo da banda, mas a história não foi essa. Eu levei a culpa e até hoje muita gente não me suporta por causa disso", disse.
Ela explicou que os rumores sobre sua saída começaram após o fechamento de um projeto paralelo, criado como celebração dos 25 anos de carreira, que exploraria novos ritmos sem abandonar o forró. Segundo a artista, a partir desse episódio, ficou decidido que ela deveria deixar o grupo.
"Foi uma fofocada. Até que um dia o Xand me ligou e perguntou se eu realmente ia sair da banda. Eu disse: 'Não, eu não pretendo sair'. E aí ele perguntou: 'Mas aí tem que ver, porque está todo mundo dizendo que você vai sair'", revelou Solange.
Na época, a direção da banda chegou a sugerir uma turnê de despedida conjunta até outubro de 2017, afirmando que "o Aviões não existiria sem um dos dois". Porém, meses antes do previsto, a cantora foi surpreendida com a decisão de sua exclusão.
"Só que quando foi em dezembro, me chamaram e me disseram que eu estava fora da banda. E aí quando me disseram que eu estava fora da banda, eu procurei o Alessandro Bonfim, que era quem fazia toda a parte de mídia. Eu disse: 'Bonfim, eu estou fora da banda. Me arruma um meio de falar isso, para que todo mundo saiba de uma vez só'", detalhou a cantora.
Ainda de acordo com Solange, ao planejar uma entrevista ao ‘Fantástico’, da TV Globo, para esclarecer sua saída, ela foi coagida a seguir um roteiro previamente definido.
"Me pegaram no hotel, me colocaram em um quarto, junto do Xand, e disseram: 'Vocês vão dizer isso aqui'. Tive que seguir o roteiro", afirmou.
