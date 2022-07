Presidente do União Brasil comenta representação do PT

Em resposta à representação feita por parlamentares do PT no Ministério Público da Bahia (MP-BA), o deputado federal Paulo Azi, presidente do União Brasil na Bahia, disse que essa é uma atuação eleitoreira por parte dos parlamentares.

“Como estão vendo o tempo passar e que o pré-candidato do grupo segue anônimo e sem subir nas pesquisas, decidiram apelar. Em vez de tentarem discutir a Bahia, discutir os graves problemas que eles deixam em nosso estado, principalmente na educação e segurança pública, eles preferem fazer política suja”, destacou o congressista.

De acordo com Aziz, os petistas tentam uma nova cartada para tentar enfraquecer a candidatura de ACM Neto ao Palácio de Ondina. "Depois de tanto tempo sentados na cadeira, estão vendo o fim muito próximo. Precisam enfrentar um adversário forte e não podem discutir os desafios do estado, pois tocarão nas próprias feridas. Como não têm propostas nem tem o que apresentar, preferem fazer politicagem”.

Aziz comparou também as gestões de Neto e Bruno Reis na Prefeitura de Salvador com as administrações do PT no âmbito estadual, que, de acordo com o deputado, não são transparentes. “Ao contrário dos governos do PT, que não têm nenhuma transparência, sem contar nos casos nebulosos que marcaram as gestões petistas, como a questão dos respiradores".