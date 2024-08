COB zoa japonês e responde post de 2021: "Chora que eu tô feliz"

Medina durante oitavas de final do Surf - Foto: Ben Thouard / POOL / AFP

O perfil oficial do Comitê Olímpico Brasileiro não perdeu a oportunidade de responder o japonês Kanoa Igarashi, após ser eliminado no para o brasileiro Gabriel Medina, que avançou às quartas de final, com direito a maior nota da história do surf olímpico. O Time Brasil resgatou uma publicação do surfista, que havia eliminado o brasileiro nos Jogos de Tóquio, em 2021.

A vitória de Medina foi vista por muitos como uma espécie de 'vingança', já que conseguiu eliminar o adversário após três anos do confronto histórico. Na ocasião, o brasileiro criticou a decisão da arbitragem, deixando subentendido que o japonês estava sendo beneficiado pela equipe responsável pelas notas.

Após o duelo, em 2021, Igarashi fez uma publicação no twitter, em português, escrevendo "Chora que eu tô feliz!! hehehe". Desta maneira, sabendo que o melhor do Brasil é o brasileiro, o COB fez questão de vingar o seu atleta e resgatar a publicação, respondendo o japonês com a mesma frase.

Gabriel Medina avança às quartas de final

O brasileiro Gabriel Medina deu show nesta segunda-feira, 29, e venceu sua bateria das oitavas de final com uma pontuação total de 17.40, contra 7.04 do japonês Igarashi Kanoa no surfe dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 em Teahupoo, na Polinésia Francesa.

O brasileiro obteve uma nota 9.90 com uma onda quase perfeita logo no início da bateria. Essa foi a maior nota e o melhor somatório destes Jogos. Agora, nas quartas, a decisão será protagonizada por um duelo brasileiro, já que Medina enfrenta João Chianga, que também avançou.